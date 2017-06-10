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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 10 يونيو
السبت 10 يونيو 2017 10:11 ص
درجات الحرارة اليوم
أخر الأخبار
درجات الحرارة اليوم
متابعات:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت بشمال الصعيد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلاً.
وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 مقابل و23 درجة صغرى، و29 للعظمى بالإسكندرية مقابل 23 للصغرى، و27 للعظمى بمرسى مطروح مقابل 21 للصغرى.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35
الإسكندرية 23 29
مطروح 21 27
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
بلطيم 23 28
الإسماعيلية 23 36
السويس 24 36
العريش 18 32
نخل 16 32
طابا 20 33
الطور 24 32
مرسى علم 26 37
الغردقة 27 38
شرم الشيخ 28 36
رفح 17 31
كاترين 15 30
سيوة 22 34
المنيا 24 35
الفيوم 24 35
رأس سدر 25 34
أبوسمبل 26 42
وسط الدلتا 23 34
أسيوط 26 37
سوهاج 26 37
الأقصر 26 42
أسوان 28 43
شلاتين 26 40
حلايب 27 36
الوادى الجديد 26 40
قنا 27 41
نويبع 26 34
السلوم 19 29
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