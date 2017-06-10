قوات الحكومة السورية تصل إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ 2015

وكالات:





قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت متأخر الجمعة، إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها وصلوا إلى الحدود العراقية لأول مرة منذ عام 2015.





وأوضح المرصد ومقره بريطانيا، في بيان، تلقت الوكالة نسخة منه، أن القوات السورية وصلت إلى نقطة تبعد 50 كيلومترا شمال منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.





وتابع أن التقدم الجديد الذي حققته قوات النظام بالقرب من التنف، يثير المخاوف من اندلاع اشتباك بين القوات السورية المتقدمة والقوات الخاصة الأمريكية الموجودة في المنطقة لتدريب مسلحي المعارضة المعتدلين المحليين على محاربة تنظيم داعش.





ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله ان وحدات الجيش وصلت إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف في عمق صحراء البادية. وأضافت أن وحدات من الجيش تمكنت عصر الجمعة من الوصول إلى الحدود السورية العراقية شمال شرق التنف وانشأت مواقع في المنطقة بعد القضاء كل الجيوب المتبقية من ارهابيي تنظيم الدولة الاسلامية في ذلك الاتجاه.



