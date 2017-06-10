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اقتصاد وأسواق
ألمانيا تتوقع نمواً أقوى بدعم الاستهلاك
السبت 10 يونيو 2017 01:49 ص
ألمانيا تشدد الرقابة على الأغذية الصينية
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ألمانيا تشدد الرقابة على الأغذية الصينية
وكالات:
رفع البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو الاقتصادي حتى عام 2019 مدعوماً باستهلاك قوي على المستويين الشخصي والعام. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 1.8% بحسب التوقعات السابقة إلى 1.9%.
كما سيرتفع النمو في 2018 من 1.6% إلى 1.7% فيما يتوقع ارتفاع النمو في 2019 من 1.5% إلى 1.6%. وقال البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في تقريره إن «الانتعاش القوي للاقتصاد الألماني يتواصل».
وشدد رئيس البنك ينس فايدمان على أهمية الدور الذي يلعبه «الاستهلاك الشخصي والطلب العام والاستثمارات في قطاع بناء المساكن».
على صعيد آخر، توقع المصرف المركزي ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 1.5% في 2017 مقارنة بـ1.4% بحسب التوقعات السابقة. غير أنه بالنسبة للسنتين المقبلتين خفض البنك توقعاته المتعلقة بالتضخم لتصل إلى 1.4% في 2018 مقارنة بـ 1.7% ولسنة 2019 من 1.9% إلى 1.8%.
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