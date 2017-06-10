وكالات:





تراجع نشاط البناء في بريطانيا، خلال شهر أبريل الماضي، على عكس توقعات المحللين. وفق ما ذكره موقع مباشر.





وأظهرت بيانات عن مكتب الإحصاء الاتحادي البريطاني، أمس أن ناتج قطاع التشييد انخفض بنسبة 1.6% في أبريل، نتيجة التراجع في أنشطة الإصلاحات والصيانة.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن قطاع التشييد سيرتفع بنسبة 0.5% في أبريل الماضي.





وسجل نشاط تشييد المنازل الجديدة ارتفاعاً في شهر مارس بنسبة 5.7% خلال أبريل، وهبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار أمس 2% إلى 1.2698 دولار بعدما هبط 2.5% إلى 1.2636 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وهو أدنى مستوى له منذ 18 أبريل.



