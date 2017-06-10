منظمة إغاثة: إنقاذ مئات المهاجرين من البحر المتوسط

وكالات:





قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن جماعات إغاثة أنقذت 716 مهاجرا من قوارب متهالكة في البحر المتوسط اليوم الجمعة لكن مهاجرا توفي خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.





وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 61 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام بعد أن دفعوا أموالا لمهربي البشر لإتمام الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا، ولاقى 1622 شخصا حتفهم غرقا أثناء هذه الرحلة.



