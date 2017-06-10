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منظمة إغاثة: إنقاذ مئات المهاجرين من البحر المتوسط
السبت 10 يونيو 2017 01:20 ص
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وكالات:
قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن جماعات إغاثة أنقذت 716 مهاجرا من قوارب متهالكة في البحر المتوسط اليوم الجمعة لكن مهاجرا توفي خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 61 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام بعد أن دفعوا أموالا لمهربي البشر لإتمام الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا، ولاقى 1622 شخصا حتفهم غرقا أثناء هذه الرحلة.
وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» على «تويتر» إن دوريات بحرية تسيرها مع منظمة «بروآكتيفا أوبن آرمز» الإسبانية ومؤسسة «سي ووتش» الألمانية تمكنت من مساعدة المهاجرين الذين كانوا على متن أربعة قوارب خشبية وقارب مطاطي وكانوا يتعرضون لخطر الغرق.
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