النعيمي: الإعلام القطري غيَّب الشعب عن الحقيقة

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سيـــاســة
النعيمي: الإعلام القطري غيَّب الشعب عن الحقيقة
السبت 10 يونيو 2017 12:47 ص
الأكاديمي الإماراتي علي النعيمي
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الأكاديمي الإماراتي علي النعيمي
سكاي نيوز عربية
قال الأكاديمي الإماراتي علي النعيمي إن الإعلام القطري غيَّب الشعب القطري من خلال إعلام صنع حالة غير حقيقية أرادت أن تبين أن هناك استهدافًا لقطر.. الآن ظهرت الحقيقة.. العالم كله يطالب قطر بوقف تمويل الإرهاب".
وجاءت تعليقات النعيمي إثر الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، واتهم فيه قطر بتمويل الإرهاب على أعلى مستوى.
إن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قطر وقف دعمها للإرهاب "فورًا" يؤكد أن الموقف الخليجي من قطر هو الموقف الصحيح الذي يتبناه العالم.
وأضاف النعيمي أن ما قاله ترامب، أمس، هو ما قاله أيضًا في اجتماع الرياض لأمير قطر، وهو ما تم الإقرار والاتفاق عليه في قمة الرياض.
وأوضح النعيمي: "الآن لأن الرسالة لم تصل إلى الشعب القطري كما يجب، وفسر الموقف الخليجي والإماراتي والبحريني والمصري بأنه موقف شاذ، هنا اضطرت الإدارة الأميركية للتدخل لوضع النقاط على الحروف".
واعتبر الأكاديمي الإماراتي ورئيس موقع العين الإخباري، أنه لتأكيد أن الموقف الخليجي هو الصحيح كشفت الأوراق.. وأن موقف الدول الأربع هو الموقف الذي يتبناه العالم.
قطع العلاقات مع قطر
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