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رياضة
سلوتسكي يتولى تدريب هال سيتي بعد الهبوط
الجمعة 09 يونيو 2017 11:42 م
الروسي ليونيد سلوتسكي
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الروسي ليونيد سلوتسكي
سكاي نيوز عربية
قال نادي هال سيتي، اليوم الجمعة، إنه عيَّن الروسي ليونيد سلوتسكي مدربًا جديدًا له بعد رحيل ماركو سيلفا، إثر هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
كان سلوتسكي قد قاد تشسكا موسكو للفوز بلقب الدوري الروسي ثلاث مرات بين عامى 2009 و2016، وتولَّى تدريب منتخب روسيا في 2015 وقاد الفريق لنهائيات بطولة أوروبا 2016، قبل الاستقالة في ديسمبر الماضي.
وقال إيهاب علام، نائب رئيس هال سيتي، عبر موقع النادي الرسمي على الإنترنت: "يسعدني الترحيب بليونيد مدرِّبنا الجديد. خلال عملية التعاقد التي تمت بكل عناية واهتمام تفوَّق ليونيد على بقية المرشحين، للمنصب؛ بسبب اهتمامه بالتفاصيل وأفكاره المتعلقة بأساليب اللعب وطموحه".
وأضاف علام: "حقق ليونيد النجاح على مستوى الأندية والمنتخبات، وأنا متفائل بخططه لإعادة الفريق إلى الدوري الممتاز من جديد".
وقال سلوتسكي: "أدرك تمامًا أن هال سيتي هو نادٍ مهم يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة ووفية. ولقد شعرتُ بارتياح منذ لقائي عائلة علام، وأتوق لبدء مهمتي الجديدة في الأسبوع المقبل".
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