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سيـــاســة
أردوغان: تركيا لن تتخلى عن قطر
الجمعة 09 يونيو 2017 10:23 م
أردوغان 99999
أخر الأخبار
أردوغان 99999
سبوتنيك
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "التوتر الذي تصاعد بين الدول الشقيقة في الخليج ألقى بظلاله على فرحة المسلمين بشهر رمضان".
وأضاف أردوغان أنه "لا غالب في حرب الأشقاء، والجهة المنتصرة ستكون البؤر التي تتغذى على عدم الاستقرار". مؤكدًا أن تركيا لن تتخلى عن قطر.
أردوغان
قطع العلاقات مع قطر
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