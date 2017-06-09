أردوغان: تركيا لن تتخلى عن قطر

أردوغان 99999

سبوتنيك



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "التوتر الذي تصاعد بين الدول الشقيقة في الخليج ألقى بظلاله على فرحة المسلمين بشهر رمضان".



وأضاف أردوغان أنه "لا غالب في حرب الأشقاء، والجهة المنتصرة ستكون البؤر التي تتغذى على عدم الاستقرار". مؤكدًا أن تركيا لن تتخلى عن قطر.