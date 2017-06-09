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يسرا للمال: الحساب يجمع تخطى التوقعات
الجمعة 09 يونيو 2017 03:14 م
الحساب يجمع
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الحساب يجمع
حوار – أحمد حمدى:
لم تكن تعلم الفنانة الكبيرة يسرا أنها ستلحق بالموسم الدرامى لشهر رمضان هذا العام، رغم نجاحها العام الماضى فى مسلسل «فوق مستوى الشبهات» الذى قدمت فيه نوعية السيكو دراما، وعادت للشاشة الفضية من جديد من خلال مسلسل «الحساب يجمع».
تدور أحداث المسلسل فى إطار درامى مشوق، داخل عالم الخادمات، الذى لم تتعرض له الدراما سابقا، وتلعب فيه يسرا دور «نعيمة»، التى تعيش بمنطقة الوراق، وتدير مكتبًا للخادمات والعاملات بالمنازل، ومن خلال عملها تكتشف عمليات سرقة، وقتل، وابتزاز، داخل العديد من البيوت التى تعمل بها.
المسلسل من تأليف محمد رجاء، إياد عبد المجيد، إخراج هانى خليفة، وإنتاج شركة العدل جروب لمالكها جمال العدل، ويشاركها البطولة كريم فهمى، محمود عبد المغنى، إيمان العاصى، بوسى، مراد مكرم، عايدة رياض.
وفى حوار مع «المال»، كشفت يسرا عن كواليس المسلسل ورؤيتها تجاه المنافسة بينها وبين نجوم دراما رمضان، ومدى تشابه شخصيتها فى المسلسل مع شخصية عسلية، التى تقدمها هيفاء وهبى فى مسلسل «الحرباية»، ومسلسلات أخرى..
● رؤيتك للمسلسل بعد عرض الحلقات الأولى فى رمضان؟
- الأصداء تخطت الوصف والتوقعات، وتلقيت اتصالات عديدة خلال الأيام الماضية لتهنئتى على المسلسل، وأتمنى أن يستمر هذا النجاح طيلة حلقات المسلسل.
● لماذا تغير اسم العمل أكثر من مرة؟
- لم يعجبنى اسم العمل فى البداية «على سلم الخدامين» من الأساس لأنه مباشر للناس، أما «تحت أمر السيادة» فكان جيدا نوعا ما، لكننا فى النهاية كفريق عمل، والشركة المنتجة رأينا ان اسم «الحساب يجمع» أكثر جاذبية للجمهور، لأنها كلمة دارجة فى الشارع المصرى، وتقال دائما.
● هل تتعمدين أن تحاكى أسماء أعمالك الدرامية «الشارع»؟
- بالطبع ذلك يكون أفضل وأقرب للجمهور، وأرى نفسى محظوظة بتقديم أعمال فنية قريبة لقلوب الجمهور، وتحكى قضاياهم ومشاكلهم، ومسلسل «الحساب يجمع» مثال على ذلك، لأنه يناقش حياة الخادمات، وأعالمهم الخاصة، وهناك مفاجآت وتفاصيل كثيرة خلال الحلقات المقبلة.
● ما رأيك فيما أثير مؤخرا حول تكرار الشخصية التى تقدميها؟
- ليس صحيحا لأن شخصية «نعيمة» رغم أنها سيدة شعبية، وفقيرة، إلا أنها مختلفة شكلا وروحا ومضمونا عن نادية أنزحة فى مسلسل «أحلام عادية»، ومسلسل شربات لوز، وغيرها من الشخصيات التى قدمتها سابقا فى أعمالى الدرامية ، فهى خادمة، وللمرة الأولى أقدم هذه الشخصية فى حياتى الفنية، ومستمتعة كثيرا بها، وبتفاصيلها.
● ألا ترين أنك ابتعدت فترة طويلة عن تقديم شخصية المرأة «الشيك»؟
- بالطبع ليس لدى أى مانع فى أن أعود لتقديم هذه النوعية من الأدوار، لا سيما أنها حققت نجاحا واسعا مع الجمهور، لكن بالتأكيد الأهم من الشكل بالنسبة لى هو أن أقدم موضوعات تهم الناس، بصرف النظر عن طبيعة الدور الذى ألعبه.
● كيف استطعتى الابتعاد عن النمطية؟
- بالتأكيد هذا الأمر ليس سهلا، لأنك حينما تحقق نجاحا معينًا فى شخصية محددة، غالبا ما تجد كل العروض المقدمة لك مثلها تمامًا، ما يحصر نجوما فى طبيعة أدوار معينة، لكنى اتخذت قرارا مع نفسى، أنى سأغير جلدى الفنى فى كل عمل أقدمه للمشاهدين، ما مكننى من اكتساب أرضية جديدة، وشريحة مختلفة من الجمهور خلال الأعوام الماضية.
● لماذا تأخر الإعلان عن مشاركتك بالماراثون الدرامى فى رمضان؟
- لا أحب الحديث عن أعمالى الفنية دون داع فى الصحافة والاعلام، لذلك لم أعلن عن تقديمى أى مسلسل جديد هذا العام، لأنى لم أكن على يقين أنى سألحق بالسباق الرمضانى، لكن الحمد لله أنى استطعت استغلال الوقت جيدا واللحاق بالعرض فى رمضان.
● هل تتدخلين أحيانا فى «اللوك» الخاص بالفنانين الشباب أو طبيعة أدوارهم داخل العمل؟
- إطلاقا.. هى رؤية المخرج هانى خليفة، وبصدق شديد تفاجأت بكريم فهمى أمام الكاميرا، لأننى أول مرة أراه يمثل أمامى، كما فاجئتنى بوسى أيضا بأدائها، وكذلك إيمان العاصى، وابنتى الصغرى الطفلة التى أسعدتنى كثيرا باتقانها لشخصيتها.
● إلى أى مدى يسيطر عليك القلق أحيانا من المنافسة مع نجوم الدراما هذا العام؟
- لا أنشغل بالمنافسة أبدا، وإنما أركز فقط فى دورى ومسلسلى الذى أقدم فيه أفضل ما لدى، حتى يحبه الجمهور، وأنا أحب كل النجوم وأتابع أعمالهم.
● تردد أن «نعيمة» مشابهة لشخصية «عسلية» لهيفاء وهبى فى «الحرباية».. فما ردك؟
- أنا أحب هيفاء وهبى كثيرًا، وأراها ممثلة جيدة بالفعل، لكن شخصية «نعيمة» لا تشبه أبدا شخصية هيفاء وهبى فى الحرباية حتى لو كانت تقدم دور الخادمة مثلى فى مسلسلها، لكن لكل شخصية روح وشكل ومضمون مختلف عن الأخرى.
● ماسبب اعتذارك عن مسلسل «الزيبق» مع كريم عبد العزيز؟
- فى الحقيقة لم أجد لنفسى دورا مميزا فيه لا سيما الشخصية اليهودية التى كنت سأجسدها، لأن تاريخى الفنى لا يسمح أبدا أن اكسب تعاطف الجمهور بأداء شخصية بهذه النوعية، وأتمنى النجاح لكريم فى المسلسل لأنه نجم موهوب وذكى فى اختياراته الفنية.
● ماذا عن برنامج «الموعد» الذى تعاقدتى على تقيدمه مؤخرا؟
- أعجبت بفكرة البرنامج حينما عرضها على المخرج والمنتج رامى إمام لشركته «ماجنوم»، وسوف نبدأ تصويره بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «الحساب يجمع» بالكامل، والهدف من البرنامج إظهار معالم مصر السياحية وتنشيط حركة السياحة بالبلاد، ومعالجة وطرح مشكلات وقضايا تهم المواطن المصرى، وأؤكد أن البرنامج سيكون مميزًا شكلًا وموضوعا.
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