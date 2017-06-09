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بيت المساجيرى.. عمره 300 عام ولم يسجل كأثر
الجمعة 09 يونيو 2017 02:54 م
بيت المساجيري
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بيت المساجيري
المال ـ خاص
دائما ما تجد بكل مدينة أثر أو مجموعة من الآثار المهملة، بل وتجد دائما من يسعون إلى هدم بعض البيوت الأثرية، للاستفادة منها فى استثمار خاص بهم، متجاهلين التراث الذين يريدون محوره.
وأبرز مثال على ذلك "بيت المساجيري" بالسويس، والذى تقول عنه المرشدة السياحية سالى سليمان، إنه يعتبر أقدم بيت فى السويس، والتى خسرنا تراثنا المعمارى فى هذه المدينة العريقة بسبب الحروب، وهذا هو البيت الوحيد الذى عاش وبقى.
وأشارت إلى أنه تم بناؤه وقت حفر قناة السويس، والبيت مساحته كبيرة ولايزال يعيش فيه بعض الورثة، هذا المنزل رغم أهميته فإنه ليس مسجلا فى التنسيق الحضرى ولا وزارة الآثار.
وأضافت أنه ليس وحده بل لا يوجد بيت مسجل فى السويس، وهناك محاولات من المهتمين بالتراث لتسجيله إلا أن جهاز التنسيق الحضارى، ومحافظة السويس كل منهما يرمى العبء على الآخر، برغم أن الحكاية سهلة ووزارة الآثار ملزمة بتسجيل البيت كأثر طبقا لقانون 144 لسنة 2006.
البيت عمره 300 عام تقريبا ويعتبر أقدم المنازل الأثرية فى السويس، واتخذه نابليون بونابرت، مقرا له أثناء الحملة الفرنسية، ويعتبر أهل السويس أن هذا البيت من أهم الأماكن لديهم، لذلك سعوا إلى تسجيله كأثر حتى لا يتم هدمه، وتبنى مكانه عمارات تمحى التاريخ العريق البيت.
وفى العام الماضى، شنت مواقع التواصل الاجتماعى، حملات كبيرة ضد هدم المنزل، حينما حاول البعض الاستيلاء عليه، وتحرك بعض المسئولين إلا أن الأمر نسى مرة أخرى، ولايزال البيت يعانى، ولا أحد يعرف ماذا سيكون مصيره؟
ثقافة وفنون
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