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بعد غياب 8 سنوات.. المال تحاور عالم سمسم
الجمعة 09 يونيو 2017 02:14 م
عالم سمسم
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عالم سمسم
محمد فتحى:
بعد توقف دام 8 سنوات، يشهد الموسم الرمضانى عودة برنامج «عالم سمسم»، عبر شاشة «النهار» والتليفزيون المصرى، فى موسم جديد تدور فكرته حول توعية الأطفال وتعليمهم كيفية التخطيط للمستقبل وتحويل أحلامهم إلى حقيقة.
«عالم سمسم» هو النسخة «الفورمات» من برنامج «سيسمى ستريت» العالمى، الذى يعرض فى أمريكا منذ عام 1964 وشاهده أطفال نحو 150 دولة حول العالم، بينها 16 دولة أنتجت نسخا خاصة بها، مثل مصر والإمارات وفلسطين والأردن، وتم إطلاقه فى مصر لأول مرة عام 2000 لمدة 9 سنوات، تم فيها إنتاج نحو 390 حلقة.
وبعد توقفه لأسباب مالية، تطوعت مؤسسة «متلايف» الخيرية، بتحمل التكلفة الإنتاجية للبرنامج بالكامل، بشرط أن يكون التمكين المالى جزءا أساسيا من الرسالة الموجهة للطفل، بحيث يتم تعليمه كيف يحلم بتحقيق هدف معين ؟، وكيف يخطط لهذا الهدف؟، ثم كيف يتمكن من تحقيقه؟، وذلك فى إطار تخصيص المؤسسة 20 مليون دولار لدعم «سيمسى ووركشوب» منتجة نسخة الفورمات الأصلية من البرنامج فى مبادرة «احلم.. خطط.. حقق» لدعم التمكين المالى للعائلات فى نحو 10 دول حول العالم من بينهم مصر.
وفى هذا الإطار.. حاورت «المال» محمد طنطاوى، مدير مشروع «عالم سمسم»، والذى اختصنا بكواليس غياب وعودة البرنامج، بالإضافة إلى الحديث مع الأبطال الحقيقيين لشخصيات العمل الرئيسية «خوخة»، «فلفل»، و«نمنم».
وليد بدر: ارتداء «نمنم» لا يزيد على ثلاث دقائق.. ويزن 25 كيلو جراماً
رغم كبر حجم «نمنم» فإن براءته وحبه للطبيعة والمحيطين به، جعلته من أقرب الشخصيات المحببة للأطفال فى البرنامج، إذ يقول وليد بدر، مؤدى الشخصية، إن أصغر طفل فى المرحلة العمرية من 3 سنوات فيما فوق يعشقه، مؤكدا أن المواصفات الشكلية أو النفسية لـ «نمنم» لا يمكن تغييرها، حتى مع تغيير موضوعات البرنامج.
وأشار «بدر» - فى حواره مع «المال» – إلى أن «نمنم» يزن نحو 25 كيلو جراما، مقارنة بـ«خوخة» و«فلفل» البالغين كيلو جرام ، كاشفا أنها العروسة الوحيدة التى يجب ارتداؤها بالكامل أثناء التمثيل، على عكس «خوخة» و«فلفل» اللذين يتم تحريكهما بالأيدى، لذلك لا يمكث داخلها أكثر من ثلاث دقائق، ثم الخروج مرة أخرى لالتقاط أنفاسه.
وعن مراحل اختيار الشخصيات قال، إن «نمنم» و«فلفل» و«خوخة» وقع الاختيار عليهم من بين 125 متقدما، تمت تصفيتهم إلى 40 ثم 20 ثم 11 ثم 7 ثم 5 شخصيات حتى تم الاستقرار عليهم فى النهاية، وبدأ كل منهم يتدرب على شخصيته، لافتا إلى أن تلك المراحل استغرقت نحو شهرين.
وأشار إلى أنه يعمل مخرجا فى مسرح العرائس بوزارة الثقافة، ورئيسا لمكتب مصر التابع للاتحاد الدولى لفن العرائس، ويقوم بعمل أنشطة كثيرة تابعة للاتحاد، ويرى ضرورة اهتمام المستثمرين بـ «بيزنس العرائس» لأنه قليل جدا فى مصر، لافتا إلى أن الطفل يسمع من العروسة ويقتنع بكلامها أكثر من الأب والأم.
وقال إن «بيزنس العرائس» كان موجودا قبل الثورة، إذ كانت هناك برامج «عالم سمسم» و«ظاظا وجرجير» بالإضافة لبعض برامج التليفزيون التى كان يؤديها عرائس، إلا أن الركود أصابه بعد الثورة، قبل أن يعود للحراك من جديد هذا العام، متمنيا أن يستمر.
وحول فكرة وجود أكثر من برنامج عرائس فى الموسم الرمضانى هذا العام، إذ يعرض حاليا مسلسل «زووو» على قناة «ON E»، يرى «بدر» أن تزامن عرض العملين معا فى شهر رمضان غير مقصود، لكنه شيئ إيجابى لعودة هذا الفن من جديد.
وأكد أن مصر تمتلك كوادر فى فن صناعة العرائس، ومصنعين ومحركين يتم الاستفادة من خبراتهم والاستعانة بهم فى الخارج، خاصة دول الخليج، فى الوقت الذى تعتبر فيه هذه المواهب مهملة فى مصر.
ولفت إلى أن «فن العرائس» من أكثر الفنون التى يمكن من خلالها إصلاح الطفل وبث القيم والأخلاق فيه من جديد، وهو أحد الفنون التى يمكنها أن تقوم بدور إعادة تكوين الشخصية المصرية والأخلاقيات والسلوكيات والعادات والتقاليد.
وأكد أن التكنولوجيا لا تغنى عن حب الطفل للعروسة أيا يكن نوعها سواء «ماريونت» أو «مابيت» أو «ماسك»، ولا تغنى عن مشاهدته لها وهى تتحرك، بينما هى مجرد وسيلة لعرض الأعمال من خلالها فقط، مشيرا إلى أن العرائس لها سحر خاص عند الأطفال والكبار أيضا، وأن العالم كله يقدم هذا الفن فى مهرجانات ومسارح رغم أنه مليئ بالتكنولوجيا.
دينا صالح: الجنسية الكويتية لم تقف عائقا أمام «خوخة»
«خوخة» البنت الطموحة التى ترغب فى تعلم كل ما هو جديد، وتحلم بأن تصبح عالمة أو رائدة فضاء وغيرها من المهن التى يصعب على الفتيات العمل بها فى وطننا العربى، صوتها المميز المصحوب بالبهجة والمرح أحد الجوانب المهمة فى شخصيتها، ولهجتها المصرية الخالصة لا تجعلك تتخيل يوما أنها «كويتية».
«المال» حاورت دينا صالح، التى تجسد شخصية «خوخة» فى برنامج «عالم سمسم» منذ عام 2000، والتى قالت إنها لا تجد أى صعوبة فى أداء الشخصية، خاصة من ناحية اللهجة، مؤكدة أن الجنسية لم ولن تكون عائقا أمامها فى يوم ما لتجسيد أى شخصية، لأنها تؤمن بأنها مصرية أكثر منها كويتية، إذ عاشت على أرض مصر أكثر من عشرين عاما، منذ التحاقها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلا عن أن الطفل لا يشعر بذلك لأنه يهمه الشكل العام وليس الجنسية.
وأضافت أنها عملت كمنتج فنى ومساعد مخرج قبل الاشتراك فى برنامج «عالم سمسم»، وكانت كل أعمالها خلف الكاميرا فى أعمال متعلقة بالأطفال والكبار والإعلانات والفيديو كليب، لافتة إلى أنها كانت تعمل ما بين الكويت ومصر قبل أن تقرر الاستقرار فى مصر بعد تخرجها من الجامعة، وبرغم نجاحها فى المحتوى الترفيهى الخاص بالأطفال فإنه لم يأخذها من مجال الإعلانات.
وأشارت إلى أنهم لم يشاركوا فى اختيار الشخصيات (العرائس)، لأن الشخصيات كانت موجودة بالفعل قبل «الكاستينج»، الذى تم اختيارها هى وزملاءها من خلاله، لافتة إلى أن التعمق فى أداء الشخصية واختيار طبقة الصوت «Voice tone» المناسبة مع الأطفال، لم تكن بتلك الصعوبة، لأن الأطفال يحبون الأصوات الغريبة، موضحة أن الأطفال نفسهم شاركوا فى اختيار صوت «خوخة» واسمها.
وكشفت عن أنهم صوروا حلقات الموسم الجديد من البرنامج وعددها 30 حلقة فى أسبوع واحد فقط، موضحة أنهم قاموا بتصوير جميع الحلقات فى مصر، وهى حلقات قصيرة مدة الواحدة ربع ساعة.
وأرجعت قدرتهم على إنجازه فى هذا الوقت القصير إلى الاحترافية فى أداء الشخصيات، خاصة أنهم لا يقدموها للمرة الأولى ولكن منذ 17 عاما قدموا تلك الشخصيات فى مئات الحلقات، حتى أصبحت «خوخة» تمثل جزءا كبيرا من شخصيتها، لكنها سرعان ما تتخلص منها بمجرد الانتهاء من التصوير والعودة للمنزل، على حد قولها.
وأضافت أن الموسم الجديد من البرنامج، لن يشهد تغييرات جذرية فى الشكل، ولكنه سيقدم موضوعات جديدة، وأن هذا العام تم اختيار موضوع «احلم.. خطط.. حقق» الذى يهدف إلى تعليم الأطفال أنهم عندما يحلمون بشيئ يجب أن يقومون بعمل خطة لتحقيق هذا الحلم.
وأوضحت أن عرائس «عالم سمسم» هى نفس العرائس التى تم استخدامها لأول مرة عام 2000، والتى تمت صناعتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وائل عوض: مزج الكوميديا بالرسالة متعمد فى شخصية «فلفل»
رغم اندفاعه أحيانا فى بعض تصرفاته فإن «فلفل» دائما ما يساعد الآخرين، ومن خلال بعض المساحات الكوميدية المقترنة بتصرفاته يتعمد صناع العمل توصيل المعلومة للطفل خلال تلك اللحظة التى تندمج فيها البسمة مع تلقى المعلومة.. هكذا وصف وائل عوض شخصية «فلفل» التى يؤديها، لافتا إلى أن مزج الكوميديا بالنصيحة أو الشيئ المراد تعليمه للطفل مقصود حتى تثبت المعلومة فى ذهنه بشكل أكبر، وهو الجميل فى «عالم سمسم»؛ على حد قوله.
ويقول «عوض» - فى حواره مع «المال» - إنه خريج كلية الفنون الجميلة، وعمل فى مجال الدعاية والإعلان لفترة، لكنه لم ينس موهبته الأساسية (التمثيل) والتى حصل على مراكز فيها أثناء تمثيله فى الجامعة، مضيفا أنه أحب العرائس لأنها كانت جزءا من دراسته، مشيرا إلى أنه تعلم كيفية التحكم فيها بشكل أكبر فى برنامج «عالم سمسم».
وحول كواليس اختياره للشخصية، قال إنها كانت ورشة عمل تابعة لبرنامج «سيسمى ستريت» الأمريكى، لاختيار مجسدى شخصيات «عالم سمسم»، و تم اختيار ثلاثة فنانين فقط من أصل 120 متقدما لأداء الأدوار، لافتا إلى أن معيار اختيار الشخصية المناسبة كان من حيث التمثيل والقدرة على تعلم طريقة التحريك واستيعاب الشخصية.
وعن مجال الشبه أو الاختلاف بين برنامج «عالم سمسم» وغيره من برامج العرائس الناجحة مثل «بوجى وطمطم» و«ظاظا وجرجير» وغيرهما، قال إن الطريقة التى يعملون بها فى «عالم سمسم» مختلفة وليست منتشرة فى مصر، إذ أن من يحرك العروسة هو نفس الشخص الذى يقوم بأداء الصوت، ويقوم بفرض شخصية العروسة، لذلك فإنه فى «عالم سمسم» يجب أن تكون ممثلا فى الأساس قبل أن تقوم بتحريك العروسة، بينما البرامج الأخرى فهناك شخص يقوم بالتحريك وآخر يسجل الصوت فى الاستوديو لعمل «بلاى باك» أثناء تحريك العرائس.
وأضاف أن اتجاه برنامج «عالم سمسم» مختلف عن «بوجى وطمطم» لأن الأخير يصنف كدراما، لكن «عالم سمسم» يقدم أشياء تعليمية تخدمها الدراما، سواء تعليم الحروف أو الأرقام أو العادات والسلوكيات الجيدة، وهو سر نجاح البرنامج سواء فى مصر أو الدول الأخرى التى يقدم فيها وعددها 17 دولة، مؤكدا أن نجاحه واستمراريته يكمن فى أنه برنامج تعليمى وترفيهى فى الوقت نفسه.
وقال إن العرائس لها مصمم ومنفذ، ويكون مسئولا عن صيانتها والحفاظ عليها، لافتا إلى أنه ممنوع وجودها وسط دخان أو ملامستها للماء، لذلك تم تخزينها فى صناديق منذ عام 2011، ومع عودتنا سافرت للصيانة بأمريكا.
وأوضح «عوض» أن اختفاءهم طيلة السنوات الماضية لم يكن متعمدا، وإنما كان بسبب مشكلات إنتاجية متعلقة بالبحث عن تمويل للبرنامج.
ولفت إلى أنهم لا يحاولون الظهور فى «الميديا» كثيرا كمحركين للعرائس، لتجنب كسر إيهام الطفل بأن العروسة شيئ مستقل بذاته، وإدراكه أن هناك شخصا ما يحركها، مشيرا إلى ذلك يعد ميزة للأطفال وعيب لهم كمحركى عرائس، لأنه يمنعهم من الانتشار بشكل أو بآخر، خاصة أن مصر ليس فيها اهتمام بإنتاج برامج الأطفال.
محمد طنطاوى مدير المشروع: استمرار البرنامج مرتبط بالتمويل
قال محمد طنطاوى، مدير مشروع برنامج «عالم سمسم» بشركة الكرمة للإنتاج التعليمى والترفيهى، إن غياب البرنامج طوال 8 سنوات، راجع إلى عدم وجود تمويل، بالإضافة إلى تغير اهتمامات الجمهور بعد ثورة 25 يناير، مرورا بالأحداث والظروف السياسية التى تبعتها، حتى جاءهم تمويل من مؤسسة «متلايف» الخيرية لإعادة إنتاج البرنامج، فى 9 دول مختلفة من بينها مصر.
وأضاف – فى حواره مع «المال» - أن الجديد الذى يقدمه البرنامج بخلاف المحتوى والهدف من عودته، أنه يعود بموقع وتطبيق إلكترونى يضم المكتبة الخاصة به، بالإضافة إلى تواجده عبر «السوشيال ميديا»، ومحطة «نجوم إف إم» من خلال فقرات صغيرة.
وأشار إلى أن اختيار شخصيات «عالم سمسم» استغرق عامين كاملين، تم خلالها إجراء بحوث كثيرة للاستقرار على الشخصيات التى تتناسب مع طبيعة الجمهور المصرى، لتكون الوسيلة التى يوصلون من خلالها المعلومة للأطفال، بالتوازى مع دراسة ما يمكن أن يتفاعل معه الأطفال والآباء والأمهات من خلال كل شخصية.
وأوضح أنهم كانوا يبحثون عن شخصية بنت صغيرة تتسم بالقوة، ولديها شغف بالتعلم لكل ما هو جديد والرغبة فى القيام بأشياء غير عادية بالنسبة لبنات الوطن العربى، مثل أن تصبح رائدة فضاء أو طيارة، لإثبات أن لا فرق بين الولد والبنت، ومن هنا جاءت شخصية «خوخة».
وتابع : أما شخصية فلفل، فجاءتنا بالبحث عن شخصية «الفهلوى» المصرى صاحب الدم الخفيف، وهى النقطة التى نقوم باستغلالها فى توصيل المعلومة للطفل بضحكة أو نكتة صغيرة.
وأضاف أن شخصية «نمنم» بحثوا من خلالها عن فكرة الطفل البرئ الذى يعيش فى الحديقة ويحب الفراشات والخضرة والطبيعة، وهى النقطة التى أردنا من خلالها توصيل فكرة ضرورة الاهتمام بالبيئة، خاصة أنها مشكلة كبيرة فى مصر.
وعما إذا كانت هناك خطة لتواجد برنامج «عالم سمسم» فى رمضان من كل عام، قال إنهم يرغبون فى ذلك ولكن الإنتاج دائما مرتبط بالتمويل، وبالتالى إذا توفر التمويل سيتم إنتاج البرنامج، خاصة أن هذه النوعية من البرامج لا تتناسب مع كثير من المعلنين التى لا تخاطب منتجاتهم شريحة الأطفال.
وحول تقييمه لفكرة المقارنة مع مسلسل «بوجى وطمطم» أحد أشهر مسلسلات العرائس الموجهة للأطفال فى رمضان، وما إذا كانت هناك خطة لأن يأخذ برنامج «عالم سمسم» نفس المكانة الفنية والتاريخية بالنسبة للأجيال الجديدة التى لم تشاهد «بوجى وطمطم»، قال «طنطاوى» إن مكتبة برنامج «عالم سمسم» تضم 390 حلقة تم إنتاجها من عام 2000 حتى الآن، وتخاطب معدل الأعمال من 3 إلى 6 سنوات، وبالتالى فإن هناك جيلا كبيرا لم يشاهد «بوجى وطمطم»، و«عالم سمسم» بالنسبة له يمثل ذكريات وقيمة كبيرة تتوازى مع قيمة مسلسل بوجى وطمطم بالنسبة للأجيال السابقة.
وعن استغلال نجاح العرائس تجاريا، مثل «أبلة فاهيتا» التى نجحت على «السوشيال ميديا» ليتم تقديمها بعد ذلك فى الإعلانات، ثم إنتاج برنامج ترفيهى خاص بها، ونفس الحال بالنسبة لدمية «بقلظ» التى أصبحت تستخدم الآن فى الإعلانات أيضا، وما إذا كانت هناك نية لاستغلال نجاح شخصيات برنامج «عالم سمسم» فى شكل تجارى، أوضح أن «عالم سمسم» شيئ مختلف، وإذا تم استغلالها يوما ما فى برنامج يجب أن يكون استغلالا تجاريا هادفا ويتماشى مع الأهداف التعليمية للبرنامج الأصلى، وليس بهدف تجارى بحت.
قناة النهار
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