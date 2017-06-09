EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
إستراتيجية تعاون بين مصر وسويسرا حتى 2020
الجمعة 09 يونيو 2017 01:56 م
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أخر الأخبار
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، السفير ماركوس ليتنر، سفير سويسرا لدى القاهرة بمقر الوزارة، وبحث الجانبان إستراتيجية التعاون للفترة من 2017 إلى 2020.
وتتضمن الإستراتيجية أولويات الجانب المصرى ومنها معدلات أعلى للنمو الاقتصادى ومحاربة الفقر والبطالة وزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية، ودعم دور المرأة فى المجتمع، حيث تم الاتفاق على تعديلات فى الاستراتيجية، تمهيدا لإطلاقها قريبا، بالشكل الذى يتناسب مع احتياجات الشعب المصرى فى المرحلة الحالية من الاقتصاد.
وأعربت الوزيرة عن مدى أهمية الاستراتيجية وموائمتها لاحتياجات المجتمع المصرى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 نظرا لاهتمامها بعدة مجالات من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجودة عمل المؤسسات الحكومية ومن أهمها، التنمية الاقتصادية الشاملة والحد من البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمضى قدما فى تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين المصاحبة للبرنامج الاقتصادى، من أجل تحسين مستوى معيشتهم.
وأشادت الوزيرة بعلاقات التعاون مع الجانب السويسرى فى المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدة الدور المحورى الذى يلعبه الشريك السويسرى للمساهمة فى تحقيق التنمية فى مصر وحرص الجانب المصرى على تعظيم التعاون فى المستقبل، وتعزيز التنسيق لتعظيم العائد من المشروعات المنفذة من خلال الشريك السويسرى والعمل على تذليل العقبات التى قد تطرأ أمام المشروعات والبرامج المختلفة.
صناديق الاستثمار
لائحة قانون الاستثمار
الاستثمار العقاري
استثمار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا