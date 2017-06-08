القمح والذرة والبوتاجاز أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

شهدت، اليوم الخميس، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 2597 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر فضلا عن تداول 472 شاحنة، ووصول شحنة بوتاجاز تزن 5 آلاف طن، فيما استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة وغيرهما من السلع والبضائع.





وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 10 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.





وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





موانئ السويس

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم، السفينة جازايجين، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.







ميناء سفاجا

كما شهد ميناء سفاجا، اليوم، استقبال ثلاث سفن وهى مسرة وغزالة والنوى إكسبريس، وعلى متنها 122 راكبًا و133 شاحنة بضائع و14 شاحنة عفش ركاب و23 سيارة، بينما تغادر السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهما 114 راكبًا و28 شاحنة و10 سيارات.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 584 راكبًا و133 شاحنة بضائع وشاحنة عفش ركاب و28 سيارة، بينما غادرت السفينة NEW LEVANT وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، علاوة على ثلاث سفن أخرى وهى مسرة وغزالة والنوى إكسبريس، وعلى متنها 178 راكبًا و110 شاحنات و7 سيارات.







ميناء الغردقة

وعلى جانب آخر استقبل ميناء الغردقة العبّارة الرياض وعلى متنها 626 راكبًا و56 سيارة، بينما شهد الميناء، أمس، مغادرة العبّارة الرياض وعلى متنها 12 راكبًا و6 سيارات.







ميناء نويبع

وفى نفس السياق استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينة سينا وعلى متنها 310 ركاب وبرادان و7 تريللات و22 سيارة. بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 408 راكب منهم 92 معتمر وباصان عمرة و3 برادات و11 تريللا و9 سيارات وباصان جيت، بينما غادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 243 راكبًا، منهم 170 معتمرًا، و4 باصات عمرة و12 برادًا و18 تريالا وسيارة و2 باص جيت.





ميناء الإسكندرية



من جهة أخرى قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا، اليوم الخميس، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية.



وأوضح أن يجري تفريغ شحنة قمح تزن 156 ألف طن قادمة من روسيا ورومانيا على متن السفن "جيو اونت" و"كافكازي" و"كابتن شريف"، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 96 ألف طن قادمة من أوكرانيا علي متن السفينتين "اوم بياكا" و"بانزيا".



ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ شحنة سولار تزن 33 ألف طن قادمة من السعودية علي متن السفينة "اميليا بيسيفك"، ويجري تفريغ شحنة جازولين تزن 33 آلاف طن قادمة من إيطاليا علي متن السفينة "ستي امبير".



تجدر الإشارة إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون وثمانون ألف طن منهم 395 ألف طن قمح.



من جانبه قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 129 سفينة، وغادرت الميناء 10 سفن، ووصلت 7 سفن، وتراكي على الأرصفة 31 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 46 سفينة، والداخلي 11 سفينة.



وأضاف: سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10863 شاحنة عامة من وإلي الميناء، وخروج 96 شاحنة محملة بالقمح بإجمالي 2880 طن متجهين إلي الصوامع والمطاحن بالمحافظات .



ووجه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء .





ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، في حين غادر الميناء 6 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 28 سفينة، بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 148296 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119168 طنًّا.



وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة (2610) أطنان قمح، فضلا عن عدد (137) سيارة بحمولة (6893) طن قمح.