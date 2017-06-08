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سيـــاســة
مصر تدعو مجلس الأمن للتحقيق مع قطر
الخميس 08 يونيو 2017 08:29 م
مجلس الأمن الدولي
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مجلس الأمن الدولي
رويترز
دعت مصر اليوم الخميس مجلس الأمن للتحقيق في اتهامات بأن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق "من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة".
وقال الدبلوماسي المصري الكبير في الأمم المتحدة إيهاب مصطفى للمجلس "سوف تكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض".
ونفت قطر دفع فدية لتأمين إطلاق سراح 26 قطريا بينهم أعضاء من الأسرة الحاكمة في البلاد خطفهم مسلحون مجهولون.
وقطعت البحرين والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة يوم الاثنين متهمة إياها بدعم إسلاميين متشددين وعدوها اللدود إيران.
وتنفي قطر هذه الاتهامات وتقول إنها لا أساس لها.
الإمارات
السعودية
مصر
مجلس الأمن
قطع العلاقات مع قطر
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