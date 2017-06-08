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سيـــاســة
البيت الأبيض: ترامب يواصل محادثاته لحل أزمة الخليج
الخميس 08 يونيو 2017 08:12 م
دونالد ترامب 1
أخر الأخبار
ملياردير أمريكي 1
رويترز
قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يواصل محادثاته مع جميع الشركاء في الشرق الأوسط لتهدئة التوتر وسط أزمة دبلوماسية مستمرة بين قطر وقوى عربية أخرى.
ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
أمريكا
دونالد ترامب
قطع العلاقات مع قطر
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