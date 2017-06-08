تباين أداء البورصات العربية مع صعود الدوحة.. وهبوط السعودية

صعود البورصات

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الخميس- بصعود 4 بورصات بقيادة الدوحة، التى تعافت من هبوط حاد استمر 3 جلسات، بعد أن قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع حكومة الدوحة، لاتهامها بدعم الإرهاب وهبوط 4 أخرى تصدرتها البورصة السعودية بسبب أسعار البترول.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 3 % بعد أن تراجع 9.7 %، خلال الثلاث جلسات منذ أن قطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.



ومع ذلك لا يزال القلق يهيمن على الدوحة بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لقطر ليل الأربعاء غير أن مديرو صناديق يرون أن كثيرا من الأسهم القيادية القطرية هبطت إلى مستويات جذابة نسبيا، ويأمل المستثمرون أيضاً في نجاح جهود الوساطة في التوصل إلى حل للخلاف.



وتعافت بقوة بعض الأسهم القطرية التي تضررت بشدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل مخاوف من تضرر التجارة الخارجية لقطر وصعد سعر سهم الخليج للمخازن 9.1 %، وقفز سعر سهم مجموعة المستثمرين القطريين 10 %.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.4 % ليصل إلى 13684 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة الـ13 على التوالي لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.



وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.5 % ليتقدم إلى 4477 نقطة، مع صعود سعر سهم شركة دانة غاز 3.9 %، ليواصل أداءه المتفوق بعد أن قفز السهم 10.9 % في الجلسة السابقة لأن الشركة تلقت 40 مليون دولار من مستحقاتها القائمة بمصر، بينما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1323 نقطة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الرياض مع هبوط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.2 % ليصل إلى 6865 نقطة، بعد هبوط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 4 % ليل أمس الأربعاء، ومن بين الأسهم التي سجلت أكبر خسائر سهم مجموعة الطيار للسفر الذي انخفض سعره أكثر من 3.9 %.



وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.5 % ليصل إلى 6783 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة مسقط 0.4 % لينخفض إلى 5355 نقطة، بينما خسر مؤشر سوق مال دبى العام نسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 3400 نقطة.