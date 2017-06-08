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رياضة
شباب الجزيرة يحصل 35 مليون جنيه نظير عضويات جديدة
الخميس 08 يونيو 2017 07:05 م
مركز شباب الجزيرة
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مركز شباب الجزيرة
علي المصري
سجلت إدارة الاشتراكات، بمركز شباب الجزيرة، أمس الأربعاء، العضوية الجديدة رقم 1000 للأسر التى انضمت حديثاً إلى عضوية المركز بعد تطويره وتجديده وإعادة افتتاحه فى العام قبل الماضى للأعضاء الأصليين للمركز الذين يتجاوز عددهم 100 ألف عضو.
وقد بدأ قبول العضويات الجديدة فى أواخر شهر فبراير الماضى، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الجارى، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 1500 أسرة قبل نهاية الشهر الحالى.
وقد سددت تلك العضويات إجمالى مبلغ 35 مليون جنيه، وتم تسليم كارنيهات العضوية الجديدة إلى الأعضاء الجدد، بعد سدادهم كافة الرسوم الخاصة بالعضوية الجديدة للمركز.
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