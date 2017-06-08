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صندوق النقد: من المبكر تقييم آثار النزاع القطري الخليجي
الخميس 08 يونيو 2017 06:36 م
صندوق النقد
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صندوق النقد
رويترز
قال صندوق النقد الدولي إنه من المبكر جدا تقييم الأثر الاقتصادي الذي سيلحق بمنطقة الخليج جراء الخلاف الدبلوماسي بين قطر ودول بالمنطقة.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحفيين "الأثر الاقتصادي على قطر والمنطقة سيتوقف على مدى عمق تعطيلات التجارة والتدفقات المالية ومدى استمراريتها ومدى تأثر الثقة".
وأضاف "من الصعب إصدار حكم اليوم على مدى ضخامة الآثار الاقتصادية".
صندوق النقد
قطع العلاقات مع قطر
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