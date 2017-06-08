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اقتصاد وأسواق
معدل التضخم يتراجع إلى 29.7%
الخميس 08 يونيو 2017 06:22 م
ارتفاع الأسعار 556
أخر الأخبار
ارتفاع الأسعار 556
خالد بدر الدين
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 29.7% في مايو الماضي، للمرة الأولى منذ 6 شهور.
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 % في أبريل الماضى مقارنة مع حوالى 19.4 % في نوفمبر من العام الماضى و13.6 % في أكتوبر 2016 وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
وقال البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم إن معدل التضخم السنوي الأساسي - الذى لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها - تراجع إلى 30.57 % في مايو من 32.06 % في أبريل الماضى .
ومع ذلك، قالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز، إنه عند النظر إلى وتيرة التضخم الشهرية ستجدها مستقرة ولم تتراجع مثل الرقم القياسي لأن التأثير كله محاسبي فقط بسبب سنة الأساس التى ينسب لها معدل التضخم، ولكن الأسعار لم تنخفض في الأسواق كما أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ليس له أي تأثير على التضخم ولذلك تتوقع معاودة ارتفاع التضخم مرة أخرى في المدن خلال شهر يونيو بتأثير من ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان.
وتؤكد بيانات جهاز الإحصاء استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري عند 1.7 % وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعا من 2 % في مارس، مقابل 2.6 % في فبراير و4.07 % في يناير من هذا العام .
وأوضح بيان صحفي لجهاز الإحصاء أن أسعار الخضراوات ارتفعت في مايو بنسبة 44.6 % على أساس سنوي واللحوم والدواجن 38 % والفاكهة 42.9 % كما ارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية 55.2 % والحبوب والخبز 31.9 % والألبان والجبن والبيض 40.5 % والأسماك والمأكولات 55.9 % .
ورفع المركزي أسعار الفائدة مجددا بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة في مايو الماضى وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 % في الربع الأخير من 2018.
وأقرت حكومة شريف إسماعيل نهاية مايو حزمة ضمان اجتماعي إضافية بنحو 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر.
ورفعت الحكومة المصرية الدعم الموجه لبطاقات التموين نحو 66.7 % يصل إلى 35 جنيها للفرد خلال شهر رمضان فقط وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
التضخم
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