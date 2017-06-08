قطر : لن نستسلم ولن نتنازل ولن نغير سياستنا

تميم

- سنحترم اتفاقات الغاز المسال المبرمة مع الإمارات

- إيران عرضت تخصيص 3 من موانئها لقطر.. ولم نقبل بعد



رويترز



قال وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس، إن بلاده ليست مستعدة لتغيير سياستها الخارجية لحل نزاع مع دول الخليج العربية الأخرى وإنها لن تتنازل مطلقا.



وأضاف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين في الدوحة أن قطر ليست على استعداد للاستسلام.



وأضاف أن قطر ستحترم اتفاقات الغاز الطبيعي المسال التي أبرمتها مع الإمارات العربية المتحدة على الرغم من قطع أبوظبي العلاقات مع الدوحة.



وتابع الوزير القطري قائلا إن إيران أبلغت الدوحة باستعدادها لمساعدتها في تأمين الإمدادات الغذائية وأنها ستخصص ثلاثة من موانئها لقطر لكنه أضاف أن بلاده لم تقبل العرض بعد.

