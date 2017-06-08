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بنـــوك
اتحاد متناهى الصغر يحقق إيرادات 1.5 مليون جنيه
الخميس 08 يونيو 2017 04:57 م
الاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر
أخر الأخبار
الاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر
هبة محمد
حقق الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر فوائض مالية بقيمة 1.5 مليون جنيه فى أول عامين منذ تأسيسه، واستحوذت إيرادات الاشتراكات السنوية على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات المحققة بنحو 1.569 مليون جنيه، ثم ايرادات الاستعلام الائتمانى عبر الاشتراك مع شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، لتيبلغ قيمة الاستعلام 1.057 مليون جنيه.
كما أوضحت القوائم المالية للاتحاد أن إجمالى إيرادات التبرعات والمنح وصل إلى 69.9 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى الإيرادات قبل المصروفات 3.229 مليون جنيه، بينما بلغت مصروفات تدريب وتأهيل العاملين بالصناعة لنحو 301.2 ألف جنيه و713.7 ألف مصروفات الاستعلام الائتمانى، بجانب 421.6 ألف أجورا ورواتب.
ونظم الاتحاد 31 فاعلية تدريبية متتالية خلال العام الماضى بمعدل 89 يوماً، منها برنامج الدعم الفنى، الاستعلام الائتمانى، برنامج تدريب القائمين على العامل المحاسبى، دورة التثقيف المالى، وبرنامج الدعم الفنى الدولي.
كما وقع الاتحاد بروتوكولا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركة مايكروسوفت لتوفير البنية التحتية وقواعد البيانات المناسبة للجمعيات الأهلية، وتعاون مع البنك المركزى لإصدار مبادرة لتشجيع البنوك على تمويل الأعضاء من الجمعيات الأهلية.
التمويل متناهي الصغر
الصندوق الاجتماعي للتنمية
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