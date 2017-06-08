مستثمرون يطالبون بتوحيد جهات الولاية على الأرض

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المال ـ خاص



طالب مجموعة من المستثمرين رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لتوحيد جهات الولاية على الأرض.



وحددت محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره 15 يونيو الجارى، موعدًا نهائيًا لاستقبال كراسات الشروط التى طرحتها للمستثمرين لمدة شهر، لاستغلال عدد من قطع الأراضى للبيع، بسعر 900 جنيه للمتر المربع، بالمنطقة الصناعية جنوب الرسوة ببورسعيد، ومنطقة بحرى الحوض السمكى، رغم أن نقس المنطقة التى تخضع لولاية التنمية الصناعية طرحتها منذ فترة بـ700 جنيه للمتر.



وأتاحت المحافظة تفاصيل البيانات الخاصة بالأراضى المطروحة للبيع على الموقع الرسمى لهيئة الاستثمار، وموقع المحافظة، لإقامة مشروعات صناعية غذائية، بمنطقة بحرى الحوض السمكى، وأنشطة متنوعة بمنطقة س8 و9.



وأكد مصدر لـ«المال» أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تعانى من التخبط الإدارى، نتيجة تقاسم تبعياتها، بين وزارت التنمية المحلية والصناعة والاستثمار، ما يجعل المستثمرين يحجمون عن التقدم لإقامة مشروعاتهم بالمنطقة باستثناء المشروعات الصناعية المستقرة بها منذ زمن طويل.



وأكد فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، وأحد مستثمرى بورسعيد، أن نفس المنطقة التى تخضع لولاية هيئة التنمية الصناعية، عرضت منذ فترة أراض للبيع بسعر 1100 جنيه للمتر، خفضت بتعليمات الرئيس السيسى لـ700 جنيه للمتر، بعد شكوى وإحجام المستثمرين على شراء كراسات الشروط الخاصة بها.



وطالب ثابت بالتنسيق بين الجهات، وتدخل الرئيس لتخفيض سعر متر الأراضى الصناعية، تشجيعًا للمستثمرين على التصنيع، لافتًا إلى ضرورة توحيد جهات الولاية على المنطقة.



فيما كشف شريف صالح، مستشار جمعية المشروعات الصغيرة ببورسعيد، عن تعارض بين قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، فيما يخص الرخص الصناعية.



وقال إن قانون التراخيص الصناعية، الذى صدر مؤخرا، يجمع كل الموافقات الخاصة بالرخص الصناعية، وشروط إصدارها من كل الجهات، وهو فى يد هيئة التنمية الصناعية، لافتا إلى أن نفس الصلاحيات منحها قانون الاستثمار الجديد لهيئة الاستثمار، الذى يجمع كل الجهات فى مكان واحد، لمنح التراخيص بما فيها الصناعية بمقر هيئة الاستثمار، ما يؤدى أيضا إلى عرقلة المستثمرين الصناعيين، وتناحر وزاراتى الصناعة والاستثمار.



وحذر صالح من تأثيرتنازع اختصاصات الوزارتين، فى إصدار التراخيص الصناعية، على مستقبل التصنيع بمصر، تحديدًا بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد، التى تشهد صورة حية لتضارب جهات الولاية، وجهات إصدار التراخيص الصناعية بعد صدور قانونى الاستثمار والتراخيص.