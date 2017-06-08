عبقرية خالد 4

فى صحبة النبى



يتناول الأستاذ العقاد ما قام به خالد من أعمال فى صحبة النبى عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه.. أولها اشتراكه فى فتح مكة، واضطراره للقتال دون باقى المسلمين عند دخولها من الباب الذى وكل إليه، وغيرها مهام أخرى عهد إليه النبى بها لثقته فيه وارتياحه إلى قدراته وشجاعته، منها هدم العزّى، وسرية بنى جذيمه، وغزوتى الطائف وتبوك، ومنها غزوة مؤته التى تولى القيادة فيها باتفاق المسلمين عليه بعد استشهاد القواد الثلاثة الذين اختارهم النبى على التوالى سلفا لتولى قيادة السرية.. وما أن تولى خالد القيادة فى هذه المعركة، ورأى ببصيرته النفاذة أن الهزيمة محدقة بالمسلمين لا محالة، ولا أمل لهم على الإطلاق فى النصر، حتى اتخذ قراره سريعا بالانسحاب والتخلص من المعركة، ونفذ ما انعقد عليه عزمه ببراعة منقطعة النظير.. خدع الغساسنة والروم، وأوهمهم بتغييره مواقف تحت جنح الظلام وبإثارته للأتربة من خلفه مع بزوغ الصباح أوهمهم بأن هناك إمدادات كثيفة وصلت المسلمين فى ساحة القتال، واستغل الارتباك الذى أحدثته الخديعة والمفاجأة فى صفوفهم فى الارتداد المأمون بقواته، فجنب بذلك الإسلام والمسلمين هزيمة خطيرة لا يعلم أحد مداها وعواقبها، حيث كانت الدعوة لم تزل بعد فى سنواتها الأولى.



ما من عظيم من العظماء الذين أحاطوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، إلاَّ كان تقديره إيّاه بقدره الصحيح آية على عرفانه الشامل بخصائص النفوس وسبره العميق لأغوار الطبائع والأفكار. ولكن تقديره لخالد بن الوليد على التخصيص كان آية الآيات فى هذا الباب.. أكبره النبى لأنه عرف أقصى مستطاعه قبل أن يظهر من مستطاعه كثير، وسمّاه سيف الله وبينه وبين الوقائع التى استحق بها هذا اللقب الجليل بضع سنوات، بل سمّاه بذلك وهو قافل من معركة مؤته التى تلقى المسلمون العائدين منها بالنكير والتشهير !!



أكبره النبى بينما لا يرى الناس سوى الهزيمة والارتداد، ولكن النبى عليه السلام عرف أنه لم يكن قد ولاه القيادة التى ارتد منها بجيش المسلمين، بعد أن اختاره إخوانه مجمعين للخروج من المحنة التى مرت بهم.



كثيرٌ من يعرفون موضع الإكليل من رءوس القادة وهم منتصرون ظافرون، ولكن ندر إلاَّ للعين الملهمة أن ترى موضع الإكليل فى ظلام المحنة والبلاء.



وقد صحب خالد النبى ثلاث سنوات، فعهد إليه النبى بكثير من الأعمال الصغيرة، وأشركه فى بعض الأعمال الكبيرة ومنها مما أسلفناه : غزوة مؤتة، وغزوة حنين، وسرية بنى جذيمة، فدلت على استحقاقه للقب الذى أطلقه عليه الرسول عيه الصلاة والسلام.



-1 سرية مؤتة



وأول هذه الأعمال سرية مؤتة التى اشترك فيها خالد متطوعًا بعد إسلامه بشهرين أو ثلاثة أشهر، وكان سببها أن النبى عليه السلام أرسل وفدًا إلى ذات الطلح بمقربة من الشام ليدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم جميعًا وعدتهم خمسة عشر إلاَّ رئيسهم، ولعلهم أبقوا عليه ليخبر المسلمين بما رآه.



وكان عليه الصلاة والسلام قد أرسل «الحارث بن عمير الأزدى» رسولاً إلى هرقل، فقتله وهو فى الطريق : «شرحبيل بن عمرو الغسانى».



فأشفق النبى عليه السلام من عقبى السكوت على هذه وتلك، من استضعاف المسلمين وتحين الفرص للغدر بهم، فأنفذ سرية مؤتة إلى حيث تم قتل رسوله، وجعل القيادة لزيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يدعوهم أولاً إلى الإسلام، وأوصاهم «ألاَّ يغدروا ولا يغلو ولا يقتلوا وليدًا ولا امراة ولا كبيرًا ولا فانيا ولا منعزلاً فى صومعة، وألاَّ يقربوا نخلاً ولا يقطعوا شجرة ولا يهدموا بناءً».



وربما صح وصف هذه الحملة بلغة العصر أنها حملة تأديبية وبعثة استطلاع، وليست جيشًا لقتال، ولكن سمع المسلمون أن هرقلاً عسكر بمآب فى جحافل جرارة من الروم وقبائل لخم وجذام واليقين وبهراء وبلى، وربما كان هرقل هناك لزيارة الشكر التى نذر أن يؤديها إذا انتصر على الفرس.



ومع أن بعض المسلمين آثروا التمهل ليستأذنوا الرسول فيما يصنعون، إلاّ أن الحماسة غلبت على الشهيد «عبد الله بن رواحة» فانتهر المترددين، وجعل يقول لهم «إن التى تكرهون أى الشهادة للتى خرجتم تطلبون»، وكان أن تقدم المسلمون من «معان» إلى «مؤتة»، حيث دارت معركة غير متكافئة، قتل فيها زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبى طالب وهو يحمل اللواء، فقطعت يمينه ثم قطعت شماله حتى اضطر لضم اللواء بين عضدية، ولبث يقاتل حتى مات، فتولى من بعده «عبد الله بن رواحة»، فأخذ يصول ويجول ويرتجل شعرًا يقول فيه : يا نفس ألاَّ تُقْتلى تموتى : هذا حمام الموت قد صليت ! وطفق يقاتل حتى قتل.



هنالك طفق المسلمون يدبرون أمر الرئاسة بوحى البديهة ونور العقيدة وهداية الفؤاد، فاستقروا على «خالد بن الوليد».



وكان من صواب القائد الفذ، أنه قدر فورًا أن خير ما يُصْنع فى هذا الظرف، هو الارتداد المأمون، وهو أحيانًا أصعب من النصر، فطفق وفقًا لخطة يوقع بها فى روع العدو أنه ينوى الهجوم، وصمد فى الميدان حتى المساء، وتحت جنح الليل غير مواقع الجيش فنقل الميمنة إلى الميسرة، والميسرة إلى الميمنة، وجعل المؤخرة فى المقدمة، والمقدمة فى المؤخرة، وعين جماعة تثير الغبار والجلبة من الخلف للإيهام بمدد قادم، واستطاع وفق خطته المدبرة أن ينسحب بالمسلمين انسحابًا كان فى ظرفه انتصارًا.



ولو كان خالد قد ملكته المجازفة على فطنة القيادة البصيرة، لساءت العقبى، وكان مما حسب للمسلمين أن جحافل الروم والبادية المتحفزة، لم ينجحوا فى إفناء المسلمين، فكان هذا فى حقيقته نصرًا استحق عليه خالد وصف الرسول الذى أسبغه عليه، أنه «سيف الله المسلول ».