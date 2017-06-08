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بورصة وشركات
مؤشر البورصة الرئيسي عند قمة تاريخية جديدة
الخميس 08 يونيو 2017 04:39 م
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البورصة المصرية
رأس المال يربح 7.7 مليار جنيه في أسبوع
منى عبدالباري
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 7.7 مليار جنيه الأسبوع الجاري بدعم من المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب ليغلق عند مستوى 686 مليار جنيه، مقارنة بـ 679 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وواصلت البورصة صعودها ليغلق المؤشر الرئيسي EGX30 جلسة اليوم الخميس عند قمة تاريخية جديدة مسجلا 13683 نقطة، بارتفاع0.37%.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.54% إلى مستوى 609 نقطة، ومؤشر EGX50 0.64% عند مستوى 2095 نقطة.
وسجلت تداولات اليوم 1 مليار جنيه من خلال التداول على 178 سهم شركة، ارتفع من بينها 100 سهم، فيما تراجع 47، وظل 31 سهم على ثبات.
واتجهت تعاملات الأجانب بختام جلسة الخميس للشراء بصافي 117.259 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 67 مليون جنيه، و50 مليون جنيه على الترتيب. وكان نصيب الأجانب من تعاملات اليوم 25.22%، والمصريين 62.55%، والعرب 12.23% .
وارتفع سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو 60% من المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.57% إلى مستوى 84.5 جنيه، بتداولات 100 مليون جنيه، كما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 0.08% مغلقا عند مستوى 26 جنيه بتداولات قيمتها 165 مليون جنيه.
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