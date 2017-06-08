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بنـــوك
المركزى: هبوط متوسط عوائد أذون الخزانة
الخميس 08 يونيو 2017 04:43 م
البنك المركزى 1
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البنك المركزى 1
خالد بدر الدين
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 6 شهور تراجع 0.068 % فى عطاء بيع اليوم، بينما هبط متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 12 شهر 0.220% مع تحسن ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن بيانات البنك المركزى المصرى أكدت أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 6 شهور - ما يعادل 182 يوماً- تراجع من 20.441 % فى جلسة البيع السابقة إلى 20.373 % فى جلسة بيع اليوم.
وانخفض متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 12 شهر -ما يعادل 364 يوماً- من 20.494 % فى الجلسة السابقة إلى 20.274 % فى جلسة بيع اليوم.
البنك المركزى
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