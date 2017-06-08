المركزى: هبوط متوسط عوائد أذون الخزانة

البنك المركزى 1

خالد بدر الدين



أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 6 شهور تراجع 0.068 % فى عطاء بيع اليوم، بينما هبط متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 12 شهر 0.220% مع تحسن ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن بيانات البنك المركزى المصرى أكدت أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 6 شهور - ما يعادل 182 يوماً- تراجع من 20.441 % فى جلسة البيع السابقة إلى 20.373 % فى جلسة بيع اليوم.



وانخفض متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 12 شهر -ما يعادل 364 يوماً- من 20.494 % فى الجلسة السابقة إلى 20.274 % فى جلسة بيع اليوم.