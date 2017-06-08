انطلاق منتدى الأعمال المصرى الألمانى ببرلين الأسبوع المقبل

طارق قابيل 2

هاجر عمران



تستضيف الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية المصرية منتدى الأعمال المشترك بحضور 150 ممثلا للشركات من مصر وألمانيا فى برلين وذلك فى إطار مناقشات اللجنة المشتركة.



وقال بيان عن الغرفة اليوم إن اجتماع اللجنة يرأسه كل من بريجيت زيبريز، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مصر حيث سيبحثان سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين والمشاريع المصرية الألمانية المشتركة وإمكانية زيادتها.















