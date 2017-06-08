قروض البنوك تتراجع 89.4 مليار جنيه

البنوك المحليه

هبة محمد



أوضح البنك المركزي في تقرير ، اليوم، أن قروض القطاع المصرفي تراجعت لأول مرة منذ بنسبة 6.6% بواقع 89.4 مليار جنيه، لتصل إلى 1.256 تريليون جنيه نهاية فبراير، مقابل 1.346 تريليون جنيه نهاية يناير الماضي.



وأشار إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية تسببت في هذا التراجع إذ انخفضت بقيمة 106.8 مليار جنيه بنسبة 18.3%، لتسجل 476.2 مليار جنيه نهاية فبراير، فيما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنحو 2.2% بقيمة 17.3 مليار جنيه، إلى 780.4 مليار جنيه نهاية نفس الفترة.



ولفت التقرير إلى أنه فيما يخص القطاع غير الحكومي فإن أرصدة قروض قطاع الصناعة بالعملة الأجنبية تراجعت بأعلى قيمة بلغت 38.164 مليار جنيه لتحقق 158 مليار جنيه نهاية فبراير، ثم قطاع الخدمات الذي تقلص قروضه بالعملة الأجنبية 24.3 مليار جنيه إلى 119.4 مليار جنيه.

