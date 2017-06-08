البورصة تنهى تعاملات الأسبوع على صعود جماعى

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعى مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب.



وارتفع المؤشر الرئيسى "egx30" بنسبة 0.37% ليصل إلى 13683.66 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" بنسبة 0.54% إلى مستوى 609.98 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 0.46% إلى مستوى 1435.73 نقطة.



وبلغت قيم التداول على الأسهم مليار جنيه تقريباً، فيما أغلق رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 686.3 مليار جنيه، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.9 مليار جنيه.



واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافى 117.5 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافى 67.3 و50.2 مليون جنيه على التوالى.