أحمد شيحة 2

❏ أحمد شيحة: الاحتكارات وزيادة الأسعار أبرز الانعكاسات المتوقعة

❏ الطحاوى: نطالب بقواعد مماثلة على المصانع لضبط فوضى المنتجات المحلية

❏ عماد قناوى: الانتقادات «صيحات فى الهواء».. وأحذر من الركود والبطالة



دعاء حسنى



"مزيد من القيود على الاستيراد وخروج شريحة نسبتها بين 30 و%80 من الشركات العاملة من السوق اعتبارًا من العام المقبل".. كانت ملخص تعليقات المستوردين على اللائحة التنفيذية التى أصدرتها وزارة التجارة مطلع يونيو الحالى لتفسير قانون سجل المستوردين الذى أقره مجلس النواب وتعديلاته فى يناير 2017.



وأكد عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين جاءت مفسرة للقانون الذى أقره مجلس النواب وتعديلاته.



وحذر قناوى من سلبيات القانون ولائحته التنفيذية والتى يرى أنها تفوق إيجابياته، وتضع مزيدًا من القيود والعراقيل أمام الاستيراد، وتضيف مزيدًا من الأعباء، والتى ستُسفر عن خروج صغار المستوردين من السوق مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والمحددة بـ6 أشهر فى اللائحة التى أصدرتها وزارة التجارة مؤخرًا، مما سيزيد من معدل البطالة فى ظل عدم رغبة بعض من تلك الشركات فى التحول للنشاط الصناعى، وعدم قدرتها على الاستمرار وفقًا للعراقيل التى تشهدها العملية الاستيرادية حاليًّا.



وتابع: أن السياسات المالية والقرارات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا تُنذر بأزمة فى القريب العاجل سينتج عنها رفع نسب البطالة، مع بدء تفضيل التجار لادخار أموالهم فى البنوك فى ظل القيود على حركة التجارة والاستيراد، بالتزامن مع رفع سعر الفائدة لقرابة %22.



واستبعد قناوى، أن يُسهم القرار فى تحسن جودة المنتجات المستوردة، كما تهدف الحكومة من التعديلات التى أدخلتها على قانون سجل المستوردين، خاصة فى ظل خضوع المنتجات لإشراف ورقابة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أن البضائع الرديئة بالسوق تأتى من خلال التهريب، وتلك يلزمها قوانينها الخاصة.



ولفت إلى أن القيود المفروضة على الاستيراد منذ عامين، حسنت الميزان التجارى بتقليصها للواردات، ولكن بصورة وهمية، بمعنى أن النقص طال بعض الاحتياجات الفعلية للأسواق، ونقص فى معروض بعض السلع، ومنها قطع الغيار على سبيل المثال، فضلا عن الارتفاعات التى طالت السلع والتى تجاوزت %100.



وأوضح قناوى أن ما يعزز مخاوفه عدم صدور بيان تفصيلى من وزارة لتجارة يحدد قائمة الواردات التى تقلصت عمليات استيرادها من الخارج وتصنيفاتها.



يشار إلى أن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أشار إلى تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة %47.6، إذ ارتفعت الصادرات منذ بداية عام 2017 بنسبة %14 والواردات انخفضت بنسبة %30.



وانتقد اشتراط القانون ولائحته، أن يكون حجم أعمال الذى يلزم لقيد الشركات فى سجل المستوردين لا يقل عن 2 مليون جنيه، وهو اشتراط من الصعوبة تحقيقه فى ظل القيود المفروضة على الاستيراد حاليًّا، ومن أبرزها قرار وزارة التجارة الصادر فى 2015، بشأن تسجيل المصانع المصدرة لمصر بسجل تابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وأكد قناوى أنه كان يجب عدم مناقشة القانون مع كل شُعب المستوردين على مستوى الجمهورية لتجنب أى آثار سلبية من تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على الشركات والاقتصاد والأسعار، قائلاً: "شىء مؤسف أن يتم انتقاد قانون عقب صدوره من مجلس النواب لأن أى اعتراضات حينها تكون بمثابة صيحات فى الهواء".



وانتقد أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، تعديلات القانون ولائحته التنفيذية التى أصدرتها وزارة التجارة مؤخرًا، مؤكدا أن القانون يرسخ ويدعم الاحتكار، وسينتج عنه خروج قرابة %80 من الشركات الصغيرة العاملة فى السوق، مما سيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة فى الأسعار بالأسواق.



وأشار شيحة إلى أن القانون يسمح للشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات بالاستيراد لأول مرة، ويضع أعباء على الشركات العاملة فى السوق حاليًّا، مما سيعزز من سياسات التهريب.



وعن مساهمة القانون فى ضبط الميزان التجارى عبر تقليل الواردات، قال شيحة: إن الميزان التجارى لن ينضبط إلا فى حال زيادة الصادرات، خاصة أن ما يتم استيراده يشمل خامات وسلع وسيطة للمصنعين.



وطالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية وأحد المستوردين، جموع المستوردين بالتوجه لمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى 3 يونيو الماضى، خاصة فى ظل مهلة تنتهى نهاية العام الحالى.



وانتقد القيود التى تضعها وزارة التجارة على الاستيراد تحت مبرر تحسين جودة المنتجات، وفقًا لما نصت عليه تصريحات وزير التجارة بأن قانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية جاءت لتحسين جودة البضائع الواردة للسوق المصرية، معربًا عن استيائه من عدم إصدار الوزير فى ذات الوقت ذات القواعد على المصانع المحلية لضمان جودة السلع المنتجة للمستهلك المصرى.



وكان وزير التجارة والصناعة قد أشار أن قراره بشأن اللائحة التنفيذية يأتى استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية، للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة للسوق المصرية، التى تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلك، والتاجر الملتزم، كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة، لافتا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.



وتوقع الطحاوى أن يُخرج القانون شريحة نسبتها 30 إلى %40 من صغار الشركات المستوردة من السوق، فى ظل اشتراط القانون ولائحته التنفيذية على وصول حجم أعمال الشركة المستوردة لـ2 مليون جنيه، وهو اشتراط من الصعب أن تصل له العديد من الشركات فى ظل قرار تسجيل المصانع المصدرة بسجل الهيئة، والذى شهد معوقات أدت إلى صعوبة تسجيل العديد من المصانع، وبالتالى صعوبة استيراد المنتجات ونتج عنه انخفاض حجم أعمال الشركات المستوردة خلال تلك الفترة عن المطلوب فى تعديلات القانون.



وقال الطحاوى إن قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، خفض من قيمة رءوس أموال الشركات التجارية العاملة فى السوق بسبب تراجع قيمة الجنيه المصرى، وما تبعها من قرارات فى السياسات المالية من رفع سعر الفائدة، سيميل بشريحة كبيرة من التجار للخروج عن نشاط التجارة للادخار فى البنوك لتحقيق مكاسب دون المخاطر التى يتحملها الآن فى رأس ماله فى نشاط التجارة.



ويرى أن تعديلات قانون سجل المستوردين قد تنعكس فى ضبط الميزان التجارى من ناحية الأرقام النظرية فقط، أما فى الواقع الفعلى فإن انعكاساته السلبية متعددة تتمثل فى مزيد من التضخم فى الأسعار، ومزيد من الركود فى الأسواق، فضلا عن زيادة البطالة لخروج شركات عاملة فى نشاط الاستيراد من السوق.



يُذكر أن مجلس النواب كان قد أقر فى يناير من العام الحالى تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على تلك التعديلات مارس الماضى، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى 3 يونيو الجارى اللائحة التنفيذية للقانون.



ومن أبرز النقاط التى اشتمل عليها قرار وزارة التجارة بشأن اللائحة التنفيذية وفقًا لما أورده بيان وزارة التجارة والصناعة، تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين، يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار، ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك، متضمنًا رقم القيد الذى يكون ساريًّا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد، وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.



كما يتضمن بيان وزارة التجارة إعفاء الشركات التى تزاول نشاطًا إنتاجيًّا أو خدميًّا من القيد فى سجل المستوردين، وذلك فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، وهو ما استلزم أن تُعرّف اللائحة المقصود بعبارة "الاستيراد للاتجار" بأنه ما يُستورد من سلع تحمل الصفة التجارية لبيعها بحالتها عند الاستيراد أو بعد تعبئتها دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليها، بما فى ذلك ما تستورده شركات التأجير التمويلى وفقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 المُنظم لها.



وتضمنت اللائحة التى سيتم تطبيقها من اليوم التالى لنشر قرار الوزير فى الوقائع المصرية، عددًا من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليونى جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.



وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قانون سجل المستوردين استحدث شرطًا جديدًا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، ما يضمن تمتع طالب القيد فى سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى، حتى يُسمح له بالقيد فى سجل المستوردين، إذ تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للشخصيات الاعتبارية، مشيرًا إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين.



واشترط قرار الوزير، اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية، لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد، بما يتفق مع أهداف القانون فى شأن سجل المستوردين، وذلك من خلال إلزام مقدم طلب القيد فى السجل بتقديم "شهادة مزاولة الاستيراد" التى تفيد باجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد، والتى تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التى يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.



يقول اللواء علاء عبدالكريم، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لـ"المال" على التعديلات التى شملها قانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية، إن القانون ولائحته يهدفان لفلترة السوق من العشوائية التى شهدها قطاع الاستيراد على مدار السنوات الماضية.



وأضاف عبدالكريم، أن تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين، يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج ليس جديدًا وهو معمول به فى السابق.



وقال إن رفع رأس مال قيد الشركات المستوردة فى سجل المستوردين، جاء لضبط السوق، موضحا: "بعض المستوردين كان يستخرج أكثر من بطاقة استيرادية وعند شطب واحدة منها بسبب مخالفة ما ارتكبت يقوم باستخدام غيرها، وهذا كان الهدف من زيادة رأس مال الشركات عند القيد".



أما عن رفع حجم الأعمال المطلوبة من الشركات لقيدها لـ 2 مليون جنيه خلال عامين، فيرى عبدالكريم أن هذا الرقم ليس بكبير فى حركة التجارة، وأن القرارات التى فرضت أى قيود على الاستيراد وصعبت من مهمة الشركات فى تحقيق حجم الأعمال المطلوب كانت سببهها عشوائية السوق.