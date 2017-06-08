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سيـــاســة
رعاية إيران بالقاهرة تقيم عزاء لضحايا الأعمال الإرهابية
الخميس 08 يونيو 2017 02:32 م
إيران
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إيران
هاجر عمران
كشف مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإيرانية فى القاهرة عن إقامة مجلس ودفتر للعزاء فى ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا فى طهران مؤخرا، فى مقر المكتب يوم الأحد المقبل.
ووصف المكتب فى بيان منذ قليل الحادثين بالمفجعين والأليمين، واللذين وقعا في العاصمة الإيرانية طهران أمس في مقر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وفي المرقد المطهر للإمام الخميني وفق البيان.
وأكد البيان استشهاد نحو أكثر من 16 شخصا واصابة نحو أكثر من 50 من الأبرياء.
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