EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الصحة: 116 حالة مرضية خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
الخميس 08 يونيو 2017 01:22 م
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
أخر الأخبار
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 116 بلاغا لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والازهرية خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الاحد حتى أمس الاربعاء.
وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزيه للرعايه الحرجة، أن الغرفه المركزيه للطوارئ بالوزارة منعقده طوال فترة الامتحانات، مشيرا الى ان اغلب البلاغات التى تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام وصدمه عصبيه فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحة، أنه تم اسعاف ٢٠ حاله فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، كما تم خروج ٢٨ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما لا يزال ٦8 يخضعون للعلاج للملاحظة الطبيه بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.
وأكد " مجاهد " أنه منذ بداية الامتحانات تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، لافته الى انه تم الدفع بـ ١٢٤٥ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية.
وزارة الصحة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا