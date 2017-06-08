الصحة: 116 حالة مرضية خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال 116 بلاغا لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والازهرية خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الاحد حتى أمس الاربعاء.



وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الاداره المركزيه للرعايه الحرجة، أن الغرفه المركزيه للطوارئ بالوزارة منعقده طوال فترة الامتحانات، مشيرا الى ان اغلب البلاغات التى تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام وصدمه عصبيه فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحة، أنه تم اسعاف ٢٠ حاله فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، كما تم خروج ٢٨ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما لا يزال ٦8 يخضعون للعلاج للملاحظة الطبيه بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.



وأكد " مجاهد " أنه منذ بداية الامتحانات تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، لافته الى انه تم الدفع بـ ١٢٤٥ ‪ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية.