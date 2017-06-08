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عقـــارات
تزويد شركة مياه أسيوط بـ8 سيارات معملية حديثة
الخميس 08 يونيو 2017 12:43 م
مياه الشرب والصرف الصحى
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مياه الشرب والصرف الصحى
المال خاص
قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط، أنه تم تزويد قطاع المعامل بالشركة بـ8 سيارات معملية حديثة، وجارٍ تزويدها بأجهزة على أعلى مستوى تختص بقياس كل من (العكارة – الكلور – الأملاح الذائبة الكلية – الرقم الهيدروجينى pH).
وأوضح سليم سيد سليم، رئيس قطاع المعامل بشركة مياه أسيوط، أنه من المتوقع أن تمثل السيارات المجهزة بأحدث التقنيات طفرة من حيث سرعة متابعة الشكاوى وتحليل العينات.
وأضاف سليم أن المعامل المتنقلة من المفترض أن تعطى نتائج فورية وتقيما مبدئيا للعينات التي يتم أخذها وحفظها لحين وصولها للمعامل واستكمال التحاليل.
وأوضح أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاستعانة بتلك المعدات الحديثة، رغبة من الشركة فى تقديم خدمة متميزة، ومن المتوقع أن تأتى بنتائج ملحوظة يشعر بها المواطن في جميع أنحاء المحافظة.
شركة مياه الشرب
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