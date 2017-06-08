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اقتصاد وأسواق
تنحي مستشاري قضية بدل العدوى عن نظر طعن الحكومة
الخميس 08 يونيو 2017 12:36 م
قضية فرض الحراسة
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قضية فرض الحراسة
أحمد صبرى
قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار حسن عبدالحميد البرعي، تنحت اليوم الخميس تنحت عن نظر الطعن المقدم من الحكومة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بزيادة بدل العدوى للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لاستشعارها الحرج.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بأحقية كل من "الأطباء -وأطباء الأسنان والصيادلة" فى زيادة بدل العدوى الخاصة بهم من 19جنيها إلى ألف جنيه شهريا, وعقب صدور الحكم تم تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذه إلا أن اللجنة, والتى كانت مشكلة من ممثل رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء, لم تحقق الغرض الذى شكلت من أجله, وتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم.
نقابة الأطباء
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