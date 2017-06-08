المجتمعات العمرانية تنظم ندوة دينية بعنوان القيادة أمانة وعبادة

هيئة المجتمعات العمرانية



بدور إبراهيم



نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ندوة دينية تحت عنوان "القيادة أمانة وعبادة"، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حاضر فيها الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وأدارها الإعلامى القدير سعد المطعنى، كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم.



صرح بذلك الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، موضحاً أنه كان فى استقبال فضيلة المفتى عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومجموعة من العاملين بالهيئة وأجهزتها.



وفى بداية الندوة، وجه الدكتور شوقى علام، التهنئة لجميع العاملين بهيئة الجمعات العمرانية بمناسبة شهر رمضان المبارك، موضحاً عظم قدر هذا الشهر الفضيل، الذى شهد العديد من الأحداث العظيمة، ومنها غزوة بدر، ونصر السادس من أكتوبر العظيم.



كما أثنى المفتى على عنوان وموضوع الندوة، مؤكداً أن القيادة مسئولية وأمانة يجب أن يتولاها من يصلح لها، ويجب مراعاة الدقة وتحرى الأكفأ والأنسب لتولى مسئولية القيادة، حيث إن العبادة بمفهومها الأشمل لا تقتصر على القيام بالعبادات الحركية فقط، ممثلة فى أركان الاسلام، بل تمتد لتشمل كل ما يقوم به الانسان من حركات وخطوات فى حياته.



وأكد الدكتور شوقى علام، أن اتقان العمل والإخلاص فيه لوجه الله، هو أحد أهم العبادات التى يتقرب بها العبد لله تعالى، متمنياً التوفيق والسداد لكل العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من رؤساء ومرءوسين، وأن يوفقهم الله لاختيار الأصلح، وفى ختام الندوة أجاب المفتى على عدد من أسئلة الحضور.



وأوضح الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، أن تنظيم هذه الندوة يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم العمل الإدارى والقيادى، وتحفيز العاملين عليه لتحمل المصاعب والتحديات التى تواجههم أثناء العمل، ورفع معدلات الأداء والإنجاز فى مختلف المشروعات التى تنفذها.​

