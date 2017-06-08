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بورصة وشركات
71 مليونًا مبيعات مصر الجديدة للإسكان خلال مايو
الخميس 08 يونيو 2017 12:07 م
شركة مصر الجديدة للإسكان
أخر الأخبار
شركة مصر الجديدة للإسكان
مصطفى طلعت
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ،قيامها ببيع عدد من الوحدات السكنية بقيمة 71.1 مليون جنيه في الشيراتون والعبور وهليوبوليس.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميٍس، أنها باعت وحدات سكنية بقيمة 24.67 مليون جنيه في إسكان الشيراتون، ووحدات سكنية وفيلات بقيمة 34.26 مليون جنيه، ووحدات سكنية في مدينة العبور بقيمة 12.1 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد من المحلات التجارية بهليوبوليس الجديدة بقيمة 8.45 مليون جنيه.
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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