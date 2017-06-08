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بورصة وشركات
البورصة تعلق العروض والطلبات على الوطنية للذرة
الخميس 08 يونيو 2017 11:55 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
قررت البورصة، اليوم الخميس، تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية الوطنية لمنتجات الذرة خلال جلسة اليوم 8 يونيو 2017.
وأشعلت شركة «كايرو ثرى إيه» سباق الاستحواذ، على شركة الوطنية لمنتجات الذرة، بعد أن أودعت أمس، عرض شراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لشراء «الوطنية» بسعر 45 جنيها للسهم، بفارق 10 جنيهات عن العرض المقدم من شركة «إيه دى إم» السويسرية، والبالغ 35 جنيها.
وكانت «المال» قد كشفت عن اعتزام «مصر المالية» التابعة لبنك مصر، التخارج من حصتها البالغة 12.6 مليون سهم، تمثل 42.9 % من «الوطنية»، وتعيين تحالف مكون من بنك مصر، وشركة «فاروس» المالية القابضة، كمستشار مالى للتخارج، ومكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية، كمستشار قانونى.
ويتوزع هيكل ملكية «الوطنية» ما بين 9.6 % للبنك الأهلى المصرى، و9.4 % لرجل الأعمال إبراهيم الصعيدى، بجانب حصة مصر للاستثمارات المالية، وأبوظبى الإسلامى بنسبة 4.1 %، والباقى أسهم حرة فى البورصة، وحققت الشركة خلال الربع الأول، من العام الحالى ارتفاعا مطردا فى أرباحها، لتصل إلى 91.76 مليون جنيه، مقارنة بنحو 11.57 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام الماضى.
يشار إلى أن سهم الوطنية أغلق أمس، على ارتفاع لافت قارب 9.6 % بعد عرض «كايرو ثرى أيه» ليغلق عند 47.65 جنيه.
البورصة المصرية
الوطنية لمنتجات الذرة
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