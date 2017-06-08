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بورصة وشركات
محسن عادل يستقيل من بايونيرز
الخميس 08 يونيو 2017 10:58 ص
محسن عادل المال جى تى ام
أخر الأخبار
محسن عادل المال جى تى ام
بعد موافقة الإدارة وسريانها اعتباراً من 25 يونيو الحالى
ويرفض التعليق على ترشحه لـ«البورصة»
كتب ـ شريف عمر:
تقدم محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار باستقالته مطلع الأسبوع الجارى من الشركة على أن تسرى الاستقالة اعتباراً من 25 يونيو.
وأكدت مصادر أن هذه الاستقالة كان قد تم التمهيد لها منذ فترة إثر بعض الخلافات بين إدارة بايونيرز وعادل وأدت إلى عدم ترشحه فى انتخابات مجلس إدارة البورصة الأخيرة، كممثل عن الشركات العاملة فى الأوراق المالية.
ورفض عادل التعليق على أسباب الاستقالة، واكتفى بالقول «الخبر صحيح وأن مجلس إدارة بايونيرز لصناديق الاستثمار وافق على الاستقالة يوم الاثنين الماضى»، مشيراً إلى أنه يتمنى التوفيق لإدارة الشركة التى عمل بها طيلة 10 سنوات مؤكداً أن «بايونيرز» قدمت الدعم الكامل لقطاع صناديق الاستثمار على مدار السنوات السابقة.
ورداً على سؤال «المال» حول مدى صحة ترشحه لمنصب تنفيذى بسوق المال، أكد عادل أن هذه القرارات تصدر من الجهات المسئولة ولا يمكن تأكيد أو نفى هذا الأمر فى الوقت الحالى على الإطلاق.
وتردت مؤخرًا أنباء بسوق المال عن قرب تولى محسن عادل لمنصب نائب رئيس البورصة فى الدورة الجديدة.
ويشغل عادل حالياً عدة مناصب خارج مجموعة بايونيرز المالية ومنها عضوية إدارة البورصة بالاضافة إلى نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية، ومستشار مالى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وعضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئيس الجمهورية.
البورصة المصرية
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
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