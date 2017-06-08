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بورصة وشركات
كايرو ثرى إيه تشعل سباق الاستحواذ على الوطنية للذرة
الخميس 08 يونيو 2017 10:38 ص
الوطنية لمنتجات الذرة
أخر الأخبار
الوطنية لمنتجات الذرة
عرضت 45 جنيها للسهم مقابل 35 قدمته «إيه دى إم» السويسرية
«المنى» توقف الفحص النافى وتنسحب من المنافسة
«إيه دى إم» تبحث المزايدة مع «هيرمس».. وتنتظر قرار «المصرية الكويتية»
كتب ـ شريف عمر:
أشعلت شركة «كايرو ثرى إيه» سباق الاستحواذ، على شركة الوطنية لمنتجات الذرة، بعد أن أودعت أمس، عرض شراء لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لشراء «الوطنية» بسعر 45 جنيها للسهم، بفارق 10 جنيهات عن العرض المقدم من شركة «إيه دى إم» السويسرية، والبالغ 35 جنيها.
وقالت مصادر قريبة من «كايرو ثرى أيه» إن تحديد السعر جاء بعد انتهاء الفحص النافى للجهالة، ويؤكد رغبة الشركة فى حسم الصفقة بسرعة، واهتمامها بالاستحواذ على «الوطنية»، خاصة فى ظل إعلان 4 شركات المنافسة عليها حتى الآن، لافتة إلى أن شركة «سى آى كابيتال» تتولى دور المستشار المالى للصفقة، فيما يقوم مكتب معتوق بسيونى بمهام المستشار القانونى.
يشار إلى أن «الوطنية» تلقت 4 عروض للاستحواذ عليها، من شركات «إيه دى إم » السويسرية، و«المنى مصر» للاستيراد والتصدير، وإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية وأخيراً كايرو ثري إيه.
ونوهت المصادر بأن «كايرو ثرى إيه» ستدبر قيمة الصفقة من السيولة الذاتية المتاحة لديها، كما أنها تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى تحديث ماكينات المصنع، واستغلال مكانتها فى مجال استيراد الحبوب والذرة الصفراء، فى تصنيع منتجات جديدة بالوطنية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بجانب توافر الخبرات الفنية، المتمثلة فى أسرة رجل الأعمال أيمن الجميل، مالك «كايرو ثرى إيه».
وتأسست «كايرو ثرى أيه» المملوكة لأسرة رجل الأعمال رفعت الجميل عام 1981 وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية والاستيراد والتصدير، وهى من أكبر الشركات المحلية العاملة فى مجال استيراد الحبوب وحافلات النقل الثقيل، وترغب فى إضافة أنشطة جديدة مرتبطة بالمنتجات التى تستوردها.
وأوضحت المصادر أن مسألة استمرار قيد الوطنية بالبورصة، أو الشطب بعد انتهاء الصفقة، مرتبط بنسبة موافقة المساهمين على البيع، وإن كان هناك اهتمام بالبقاء فى السوق.
وأعلنت الرقابة المالية، أمس عن تلقى مشروع عرض من «كايرو ثرى أيه» للاستحواذ على 100 % من الوطنية للذرة، وبحد أدنى 51 % من رأس المال بسعر 45 جنيها للسهم، وجار دراسة العرض.
وفى سياق متصل، علمت «المال» أن «المنى مصر» أوقفت جميع عمليات الفحص النافى للجهالة بمصنع الوطنية للذرة، وقررت الانسحاب من الصفقة فى أعقاب إعلان «كايرو ثرى أيه» عن تقييم سهم الوطنية.
وأوضحت مصادر لـ «المال» أن «المنى» كانت مهتمة بقوة بالاستحواذ على الوطنية، فى إطار خطتها للتوسع فى السوق المحلية، وتلقت استفسارات من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، للاستعلام عن خطط التطوير.
وقالت مصادر مقربة من الصفقة، إن «أيه دى إم» السويسرية لاتزال مهتمة بالاستمرار فى الصفقة، ولكنها تنتظر القرار الأخير من المنافس المتبقى الشركة القابضة المصرية الكويتية لتقييم سهم الوطنية للذرة، وذلك لتحديد رؤيتها المقبلة فى زيادة السعر المقدم للاستحواذ على «الوطنية»، والتباحث مع مستشارها المالى، المجموعة المالية «هيرمس».
وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة للصفقة، بعد إعلان سعر «كايرو ثرى أيه" نحو 1.328 مليار جنيه، مقابل 1.032 مليار جنيه مقدمة من «إيى دى إم»، لشراء %100 من السهم الوطنية.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات المتنافسة، بإمكانها تقديم عروض أخرى، شريطة أن يتم قبل انتهاء مدة تنفيذ عرض «كايرو ثرى أيه» فى البورصة بخمسة أيام، بجانب أن يكون السعر المقدم أعلى بـ 2 % من سعر «كايرو».
وكانت «المال» قد كشفت عن اعتزام «مصر المالية» التابعة لبنك مصر، التخارج من حصتها البالغة 12.6 مليون سهم، تمثل 42.9 % من «الوطنية»، وتعيين تحالف مكون من بنك مصر، وشركة «فاروس» المالية القابضة، كمستشار مالى للتخارج، ومكتب التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية، كمستشار قانونى.
يشار إلى أن سهم الوطنية أغلق أمس، على ارتفاع لافت قارب 9.6 % بعد عرض «كايرو ثرى أيه» ليغلق عند 47.65 جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية «الوطنية» ما بين 9.6 % للبنك الأهلى المصرى، و9.4 % لرجل الأعمال إبراهيم الصعيدى، بجانب حصة مصر للاستثمارات المالية، وأبوظبى الإسلامى بنسبة 4.1 %، والباقى أسهم حرة فى البورصة، وحققت الشركة خلال الربع الأول، من العام الحالى ارتفاعا مطردا فى أرباحها، لتصل إلى 91.76 مليون جنيه، مقارنة بنحو 11.57 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام الماضى.
الوطنية لمنتجات الذرة
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