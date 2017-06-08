العظمى: استمرار موجة الطقس الحار.. والعظمى بالقاهرة 41

طقس حار



المال - خاص



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الوجه البحرى والقاهرة، وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.



وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط غربا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-



القاهرة 28 41



الإسكندرية 23 36



مطروح 22 32



بورسعيد 24 32



دمياط 24 32



بلطيم 24 32



الإسماعيلية 23 41



السويس 24 42



الغردقة 30 43



شرم الشيخ 32 41



المنيا 25 42



الفيوم 26 43



وسط الدلتا 27 40



أسيوط 28 42



سوهاج 28 43



الأقصر 26 45



أسوان 28 45



الوادى الجديد 25 44



قنا 27 45