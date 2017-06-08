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سيـــاســة
الشيوخ الأميركي يدرس عقوبات جديدة على إيران وروسيا
الخميس 08 يونيو 2017 12:57 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
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مجلس الشيوخ الأمريكي
سكاي نيوز
وافق مجلس الشيوخ الأميركي وبأغلبية ساحقة على تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران بينما يعتزم نواب تضمين مجموعة من العقوبات ضد روسيا بنفس المشروع.
وجاء التصويت بموافقة 92 ورفض سبعة أعضاء لينهي النقاش بشأن مشروع قانون عقوبات إيران مما يمهد الطريق لتصويت لاحق على إقرار التشريع.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إن معظم أعضاء الحزب أيدوا مشروع القانون لكنه أوضح أنهم لم يسمحوا بمضيه قدما إلا لأنهم يتوقعون أن يعدل ليشمل "مجموعة قوية" من العقوبات الجديدة ضد روسيا.
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