وصول 219 سائحًا للساحل الشمالى عبر مطارى مطروح والعلمين

معتز محمود



استقبلت محافظة مطروح 219 سائحًا إيطاليًّا وأوكرانيًّا عبر مطارى مطروح والعلمين، لقضاء عطلتهم بمناطق الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح.



وأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل، أمس الأول، ثانى رحلة من طائرات الشارتر لهذا العام، قادمة من مطار روما بإيطاليا، على متنها 137 سائحًا إيطاليًّا، وذلك مع بداية تدفق طائرات الشارتر للموسم السياحي هذا العام على الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح.



كما استقبل مطار العلمين الدولى، أمس الأول، إحدى طائرات الشارتر، على متنها 81 سائحًا، قادمة من أوكرانيا.



وأضاف محافظ مطروح أن توافد رحلات الشارتر بيعث رسالة طمأنة لجميع السياح فى مختلف العالم على حالة الاستقرار التى تشهدها مصر فى تلك المرحلة، وأن مصر ستظل واحة الأمن والأمان.



ولفت إلى أن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبال السائحين بالورود، وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة على السائحين؛ لكي يتعرف السائح على أهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.



وأكد محافظ مطروح أنه سيتم، خلال الفترة المقبلة، زيادة عدد الطائرات الشارتر حتى شهر أكتوبر المقبل.



وأبرز أبو زيد ضرورة تشجيع وجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عن طريق إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية؛ للترويج لمحافظة مطروح سياحيًّا، مما ينعكس على زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من عواصم دول العالم حتى تحتل مطروح مكانة مميزة على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.



وأشار إلى أن محافظة مطروح بها العديد من المقومات والتنوع السياحي التى تتميز به عن بقية المحافظات مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية التى تجعلها من أهم المقاصد السياحية المهمة بمصرنا الغالية.

