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سيـــاســة
مصدر بالخارجية : لم نستقبل شكاوى من المصريين بقطر
الأربعاء 07 يونيو 2017 11:47 م
وزارة الخارجية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية
متابعة مستمرة مع البعثة بالدوحة
سمر السيد
قال السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن اللجنة المشكَّلة من عدد من الوزارات أبرزها الهجرة والداخلية والخارجية، فى انعقادٍ مستمر لمتابعة ملف العمالة المصرية فى قطر، بالتعاون مع البعثة والقنصلية المصرية بالدوحة التى تعمل الآن تحت علم اليونان.
يُشار إلى أن سفارة اليونان بالدوحة تتولى حاليًّا رعاية المصالح المصرية فى قطر بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم الاثنين الماضى.
وأضاف، لـ"المال"، أنه حتى الآن لم تردْ أى شكاوى للجنة من أى مواطن مصرى يعمل بالدوحة، مشيرًا إلى أنه لا توجد إحصائيات محددة حول أعداد العاملين هناك، إلا أن الأعداد التقديرية تتراوح بين 250 و300 ألف شخص.
وأكد أنه من الصعب التنبؤ بأى إجراء من الممكن أن تتخذه الحكومة القطرية ضد العمالة المصرية عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن الغرفة ستستمر فى انعقادها كى تكون مستعدة لمواجهة أى شيء يحدث.
وأعلنت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن وحكومة شرق ليبيا، يوم الاثنين الماضى، قطعها علاقاتها الدبلوماسية مع قطر نتيجة تدخلها في الشئون الداخلية ودعم الإرهاب، وهو القرار الذى ردّت عليه وزارة الخارجية القطرية بالأسف؛ لأنه وفق إجراءات غير مبرَّرة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف الى وضع قطر تحت الوصاية.
وزارة الخارجية
قطع العلاقات مع قطر
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