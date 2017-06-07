النقض تؤيد إعدام 6 متهمين بمقتل حارس قاضي المنصورة

نجوى عبد العزيز





أيّدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وعضوية كل من المستشارين أشرف مسعد وبهاء محمد إبراهيم وجمال جودة وأبو الحسينى فتحى، إعدام 6 متهمين، وتخفيف عقوبة 2 آخرين للمؤبّد بدل الإعدام شنقًا، بقضية مقتل رقيب شرطة من قوة تأمين منزل المستشار حسين قنديل.



وجاء منطوق الحكم كالآتى: حكمت المحكمة أولًا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًّا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدَّم، وقبول طعن الطاعون خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبد الرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبى ومحمود ممدوح وهبة شكلًا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.



كانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة قد أصدرت في سبتمبر 2015 حكمًا بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبَّد لـ13، و10 سنوات لمتهم آخر، في قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة المعزول محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.



وأسندت لهم النيابة جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وحيازتهم أسلحة وذخائر، وقتل الرقيب عبد الله المتولي، وتشكيلهم خلية إرهابية استهدفت السلطات القضائية وأفراد الشرطة.

