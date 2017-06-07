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سيـــاســة
الحكم على متهمي تنظيم أجناد مصر أكتوبر المقبل
الأربعاء 07 يونيو 2017 09:58 م
أجناد مصر
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أجناد مصر
نجوى عبد العزيز
حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 44 متهمًا بتنظيم "أجناد مصر" الإرهابي؛ لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة- للنطق بالحكم في جلسة 8 أكتوبر المقبل.
نسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم "همام محمد عطية"، "توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة"، ارتكابه جرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودُور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.
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