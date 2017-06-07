تباين أداء البورصات العربية مع صعود دبى وهبوط الدوحة

البورصة 3

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بصعود 4 بورصات بقيادة دبى، وهبوط 4 أخرى تصدّرتها الدوحة لليوم الثالث على التوالي، وإن كانت وتيرة التراجع قد تباطأت مع تزايد مخاوف المستثمرين من الأزمة القطَرية بعد أن قطعت أربع دول في الشرق الأوسط علاقاتها مع حكومة الدوحة؛ لاتهامها بدعم الإرهاب.



ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام قفز بأكثر من 2.5% ليصل إلى 3406 نقاط ليحقق أكبر مكاسبه اليومية منذ ديسمبر الماضى بفضل سهم إعمار العقارية- أكبر شركة تطوير عقاري مُدرَجة في الإمارة- الذى ارتفع سعره 8.6% في أكثف تداول له منذ أبريل 2015، وكذلك مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليرتفع إلى 6820 نقطة.



وتقدَّم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2% ليزداد إلى 6946 نقطة في أكبر حجم تداول منذ بداية العام، مع صعود 87 سهمًا وتراجع 63 سهمًا على قائمته بقيادة سهم شركة المراعي لمنتجات الألبان التى زاد سعر سهمها 0.6%، بينما صعد سعر سهم مجموعة صافولا، أكبر مساهم فيها، 0.7% ليسجل أعلى إغلاق له منذ 17 شهرًا.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقرَّ عند 13633 نقطة لتُواصل مكاسبها للجلسة الـ12 على التوالي وتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر، اليوم، فقد تصدرتها بورصة الدوحة التى هوى مؤشرها بأكثر من 1% بعد أن خسر خلال الجلستين الماضيتين حوالى 8.7% لينزل إلى 8965 نقطة ليفقد أكثر من 9 مليارات دولار من قيمته، في أقوى تداول منذ حوالي 3 شهور، ومسجلًا أكبر هبوط منذ أواخر 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.



وهبط مؤشر بورصة عمان بحوالى 0.6% ليصل إلى 5377 نقطة، وبعده مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.3% لينخفض إلى 1321 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4454 نقطة.