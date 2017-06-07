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بورصة وشركات
متروبوليتان تدبر تمويلا بـ 4 ملايين جنيه من البنك الأهلي
الأربعاء 07 يونيو 2017 08:19 م
متروبوليتان للاستشارات المالية
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متروبوليتان للاستشارات المالية
المال - خاص :
أنهت شركة متروبوليتان – مصر للاستشارات المالية اجراءات تدبير تمويل بقيمة 4 مليون جنيه من البنك الاهلي المصري في صورة تمويل اوامر توريد.
وقال خالد نجاتي رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان-مصر ان شركته نجحت في في تدبير تمويل بقيمة 4 مليون جنيه لـشركة “ scientific zone “ لتمويل دورة نشاط الشركة وتمويل اوامر توريد العملاء .
وأكد " نجاتي " - فى بيان حصلت المال على نسخة منه - انه ايماناً من الشركة باهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين الاقتصاد وما يلاقيه القطاع من صعوبات ومعوقات كبيرة في الحصول علي التمويل فان الشركة تولي شريحة لا تقل 75% من اهتمامها لتدبير التمويل لهذا القطاع والذي يكون احتياجه ما بين مليون الي 50 مليون جنيه .
من جانبه قال هشام السيد نائب رئيس مجلس ادارة " متروبوليتان -مصر " ان شركة “scientific zone” تقوم بتوريد وصيانة الاجهزة الطبية الخاصة بطب الاسنان ولديها وكالة لكبري الشركات الكورية في مجال الاجهزة التي تخدم طب الاسنان وقد بدأت اعمالها في نهاية عام 2015 محققه مبيعات تعدت 8 مليون جنيه خلال عام 2016 .
وأضاف " السيد " ان متروبوليتان -مصر تسعي الي انهاء تدبير تمويلي خلال الفترة القادمة للشركة بقيمة 3 مليون جنيه حيث تم الحصول علي الموافقة الائتمانية المبدئية وجاري انهاء باقي الاجراءات للحصول علي التمويل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ( SAIB ) .
البنك الأهلى
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