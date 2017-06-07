الحضرى يعتدى على رامز جلال

أحمد الدسوقى



حل الكابتن عصام الحضرى، حارس منتخب مصر، ضيفا على برنامج رامز تحت الأرض الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.



وظهر الحضرى فى بداية الحلقة مع الإعلامى نيشان قبل أن ينطلق فى الصحراء وسط صيحات وشتائم لسائق السيارة.



وطلب الحضرى من السائق التوقف وقذفه بزجاجة المياه إلا أن طلبه قوبل بالرفض.



وقفز الحضرى من السيارة بعد انغراسها فى الرمال المتحركة محاولا الهروب إلا أنه فشل.



وبعد ظهور سحلية رامز بدأ قذفها بالرمال وبعد كشف رامز عن وجهه انهار واعتدى عليه بقوة.



وقال الحضرى ضاحكا أكتر ناس هتفرح في هى جماهير النادى الأهلى.