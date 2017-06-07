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سيـــاســة
الجزيرة: ترامب يبلغ أمير قطر استعداده لحل أزمة الخليج
الأربعاء 07 يونيو 2017 08:01 م
ترامب مع قادة الخليج
أخر الأخبار
ترامب مع قادة الخليج
رويترز
نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر قولها يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعبر عن استعداده لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية الخليجية.
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