نيسان قشقاى

عمر إسكندرانى: التسعير العادل وراء تصدر نيسان لمبيعات السوق



شريف عيسى



أعلنت نيسان موتورز عن ارتفاع مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجارى 5.1%، مسجلةً 1.9 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 1.8 مليون وحدة.



وشهدت مبيعات اليابان نمواً كبيراً بلغت نسبته 15.9%، خلال أبريل، لتتمكن الشركة من تسليم 249 ألفاً، و729 سيارة، مقابل 215 ألفاً، و536 وحدة خلال نفس الشهر من 2016.



وبلغ إنتاج العالمى من العلامة اليابانية نيسان 1.9 مليون سيارة خلال الشهور الأولى من العام الحالى، بنمو قدرت نسبته بـ 7.5%، مقارنة بإنتاجها خلال العام المنصرم والذى بلغ إجماليه 1.8 مليون وحدة.



وعن أداء نيسان بالسوق المحلى، تراجعت مبيعات العلامة اليابانية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى بـ 13%، لتتمكن من تسليم 7595 سيارة، مقابل 8715 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام المنقضى.



فيما انحدرت مبيعاتها خلال شهر ابريل منفصلاً بنسبة قدرت بـ 15%، ببيعها 1425 وحدة، مقابل 1680 سيارة مباعة خلال نفس الشهر من 2016.



وقال عمر اسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن السوق شهد اعادة ترتيب العلامات الأكثر مبيعاً منذ بداية العام الجارى، إذ تصدرت العلامة اليابانية نيسان على حساب العلامة الكورية هيونداى فى الصدراة.



وأكد فى تصريحات لـ "المال" أن التسعير العادل لكل من صنى وسنترا المجمعتين محلياً، ساهم بشكل فعال فى اقبال المستهلك عليهما، مقارنه بباقى الطرازات الأخرى المنتمية لباقى العلامات التجارية والتى وشهدت أسعارها قفزات كبيرة باتت خارج الجدارة المالية للعملاء الراغبين فى اقتناءها.



وتوقع ان يشهد السوق مزيداً من التغيرات خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبة عدد من الوكلاء لإعادة تسعير طرازاتهم بما يسمح بإستعادة معدلات المبيعات إلى سابق عهدها.