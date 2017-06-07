EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
5.1 % نموًا بمبيعات نيسان عالميًّا.. و13% تراجعًا محليًّا
الأربعاء 07 يونيو 2017 07:54 م
نيسان قشقاى
أخر الأخبار
نيسان قشقاى
عمر إسكندرانى: التسعير العادل وراء تصدر نيسان لمبيعات السوق
شريف عيسى
أعلنت نيسان موتورز عن ارتفاع مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجارى 5.1%، مسجلةً 1.9 مليون سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 1.8 مليون وحدة.
وشهدت مبيعات اليابان نمواً كبيراً بلغت نسبته 15.9%، خلال أبريل، لتتمكن الشركة من تسليم 249 ألفاً، و729 سيارة، مقابل 215 ألفاً، و536 وحدة خلال نفس الشهر من 2016.
وبلغ إنتاج العالمى من العلامة اليابانية نيسان 1.9 مليون سيارة خلال الشهور الأولى من العام الحالى، بنمو قدرت نسبته بـ 7.5%، مقارنة بإنتاجها خلال العام المنصرم والذى بلغ إجماليه 1.8 مليون وحدة.
وعن أداء نيسان بالسوق المحلى، تراجعت مبيعات العلامة اليابانية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى بـ 13%، لتتمكن من تسليم 7595 سيارة، مقابل 8715 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام المنقضى.
فيما انحدرت مبيعاتها خلال شهر ابريل منفصلاً بنسبة قدرت بـ 15%، ببيعها 1425 وحدة، مقابل 1680 سيارة مباعة خلال نفس الشهر من 2016.
وقال عمر اسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن السوق شهد اعادة ترتيب العلامات الأكثر مبيعاً منذ بداية العام الجارى، إذ تصدرت العلامة اليابانية نيسان على حساب العلامة الكورية هيونداى فى الصدراة.
وأكد فى تصريحات لـ "المال" أن التسعير العادل لكل من صنى وسنترا المجمعتين محلياً، ساهم بشكل فعال فى اقبال المستهلك عليهما، مقارنه بباقى الطرازات الأخرى المنتمية لباقى العلامات التجارية والتى وشهدت أسعارها قفزات كبيرة باتت خارج الجدارة المالية للعملاء الراغبين فى اقتناءها.
وتوقع ان يشهد السوق مزيداً من التغيرات خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبة عدد من الوكلاء لإعادة تسعير طرازاتهم بما يسمح بإستعادة معدلات المبيعات إلى سابق عهدها.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا