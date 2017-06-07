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سيـــاســة
أجندة الأحداث السياسية الخميس 8 يونيو 2017
الأربعاء 07 يونيو 2017 07:50 م
الأجندة السياسية
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الأجندة السياسية
سلوى عثمان
رئاسة الجمهورية
يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الخميس، ملك البحرين حمد بن عيسى آلِ خليفة، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لبحث عدد من الموضوعات على رأسها قرار (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويلها جماعات إرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي، ومن المقرر أن يشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.، وكان وفد بحرينى وصل مطار القاهرة اليوم للإعداد لزيارة ملك البحرين.
البرلمان
يستقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدًا، روك مارك كريستيان كابوري رئيس دولة بوركينا فاسو، وذلك بمقر البرلمان ، و يأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس بوركينا فاسو، إلي مصر، اليوم، والتي يبدأها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومن المقرر أن تتناول الزيارة، سبُل دعم التعاون بين مصر وبوركينا فاسو، في مختلف المجالات واستعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية ، ويحضر اللقاء وكيلا المجلس، السيد الشريف وسليمان وهدان، والنائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.
وزارات وحكومة
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غدا الخميس ، الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ومتابعة توافر السلع بالأسواق، كما يناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية ومتابعة الأوضاع الأمنية وتقرير حول أوضاع المصريين بقطر بعد قرار قطع العلاقات مع قطر.
يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الخميس، مع جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا وذلك بمقر وزارة الخارجية ، ومن المقرر أن تشهد المباحثات تغزيز العلاقات المصرية الفرنسية مع تولى الرئيس الفرنسى الجديد "إيمانويل ماكرون" مسئولية الحكم فى فرنسا وتدشين مرحلة جديدة ومهمة للعلاقة المصرية الفرنسية الاستراتيجية ، وسيستحوذ الوضع الليبى وجهود مكافحة الإرهاب على الأراضى الليبية على شق مهم من مشاورات وزير الخارجية مع نظيره الفرنسى على ضوء تأثر الأوضاع فى مصر وفرنسا من انتشار التنظيمات الإرهابية ودورها التخريبى داخل ليبيا، وتأثيراتها السلبية على دول جوار ليبيا وتهديدها للأمن والاستقرار فى دول المتوسط.
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن تقدير الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي، ألمانى أو إيطالي) ومادة الاقتصاد سوف يبدأ غدا الخميس، مشيرا إلى أن نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة العربية سوف يتم إعلانها غدا الخميس ، وأضاف حجازي في تصريحات صحفية أن أكثر من 592 ألف طالبا سوف يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية غدا وسط تأمينات مشددة من الوزارة بالتعاون مع فالكون والشرطة، مؤكدا أن الامتحان سوف يبعد كل البعد عن الغموض .
نقابات وأحزاب وحركات
تنظم شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، ندوة مساء غدا الخميس، بعنوان "قراءة فى الموازنة العامة للدولة.. الإطار العام والاعتبارات الحاكمة"، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية الدكتور أحمد كجوك ، وقالت شعبة المحررين الاقتصاديين فى بيان لها، إن الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات المحررين الاقتصاديين فى قراءة الموازنة العامة والتعرف على أهم توجهات السياسة المالية وتقييم مدى نجاحها فى تحقيق أهدافها فى حفز النمو والعدالة الاجتماعية.
أخرى
يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين في التاسعة مساء غد الخميس لقاءً مع رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوريه والوفد المرافق له، للتباحث حول فرص الاستثمار المشترك والتبادل التجارى بين البلدين ، يأتى اللقاء فى اليوم التالى لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس البوركينى، وذلك فى إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية، وتدعيم التعاون معهم فى جميع المجالات.
قطع العلاقات مع قطر
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